Культура

Псковичей приглашают на праздничный «Новогодний джем»

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приглашают псковичей на праздничный новогодний концерт оркестрового отделения, который состоится 25 декабря в концертном зале музыкального отделения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В преддверии главных зимних праздников новогодние и рождественские музыкальные композиции прозвучат в исполнении студентов и преподавателей колледжа.

«Программа концерта, состоящая из инструментальных и вокальных композиций, создаст праздничное настроение», - отметили в пресс-службе.

Участники концерта – студенты классов преподавателей Романа Романова, Ивана Кузьмина, Ольги Анисимовой, Владимира Маслова, Татьяны Репниковой, Дмитрия Кузьмина, Татьяны Бойковой, Ильи Кричевского, Аркадия Галковского, Инны Суровицкой, Вадима Подмогаева, Ильи Гаврюсева.

Начало концерта в 18:00. Адрес музыкального отделения колледжа: улица Воеводы Шуйского, 2.

Вход свободный.