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Культура

Авторские мастер-классы презентовал Псковский музей-заповедник на выставке «Россия»

21.12.2023 13:36|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Псковского музея-заповедника в День Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве презентовали гостям культурный потенциал учреждения и провели самые популярные мастер-классы детского музейного Центра и музейной Мастерской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«На площадке выставки мы представили одно из самых интересных и востребованных направлений нашей работы – досуговые, образовательные и культурно-просветительские мастер-классы. Гости форума под руководством музейных мастеров создали новогодние открытки и письмо в стиле XIX века, а также на примере псковских печных изразцов раскрасили свое собственное изделие. Никто не ушел от нас без подарка!» – рассказал начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Псковского музея-заповедника Алексей Голубев.

Площадку музея посетили более 300 человек. И взрослые, и дети, и мужчины, и женщины создавали себе и окружающим новогоднее настроение, занимаясь изготовлением уникальных сувениров своими руками.

 

«В наших мероприятиях приняли участие гости из Москвы, Челябинска, Иркутской области, Кабардино-Балкарии и даже Грузии. Получился настоящий живой диалог, ведь в процессе мастер-классов посетители делились семейными традициями празднования Нового года и Рождества. Один из посетителей провел с нами целых три часа и поучаствовал во всех мастер-классах», – поделилась впечатлениями заведующая сектором «Палаты у Сокольей башни» Елена Коваль.

Добавим, что все программы и мастер-классы включены в афишу Псковского музея-заповедника на новогодних праздниках. Она доступна на официальном сайте по ссылке

Теги: #Псковский музей-заповедник #мастер-класс #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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