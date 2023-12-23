Культура

В Пскове открылась выставка авторских ёлочных игрушек

В Центральной городской библиотеке Пскова (на Конной) открылась выставка ватных ёлочных игрушек «Дед Мороз и все-все-все», созданных или отреставрированных мастером из объединения «Псковский кукольный дом» Викторией Алексеевой, которая занимается этим видом искусства под творческим псевдонимом Ника Островская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

«Это игрушки из частных коллекций, в том числе винтажные советские деды морозы из личного собрания Виктории Алексеевой. По её словам, реставрацией таких игрушек она занялась случайно и всегда очень старается сделать так, чтобы они сохранили дух своего времени, напоминали своим хозяевам их собственных бабушек с дедушками и могли радовать детей и взрослых ещё много-много лет. При этом оказалось, что 70 лет назад в СССР производили из ваты в основном только дедов морозов, поэтому когда заказчики хотят, чтобы Виктория сделала в пару к такому старинному Деду Морозу Снегурочку, мастерице приходится изобретать подружку зимнего деда самой, так как изображений винтажных ватных советских снегурочек почему-то не сохранилось», - поделились в библиотеке.

Виктория Алексеева также рассказала, что заняться изготовлением ватных игрушек ей пришлось не ради удовольствия или заработка, а чтобы поддержать лучшую подругу, у которой диагностировали рак. «Однажды эта подруга привезла из больницы недоделанную ватную игрушку и вместе с Викторией они начали изучать технологию создания таких игрушек, благодаря чему придумали занятие, которое отвлекало их от тревожных мыслей. Так что теперь созданные тогда ватные игрушки напоминают Виктории про её подругу, а сам процесс их изготовления стал для неё арт-терапией и, например, помог пережить выход на пенсию с военной службы», - отметили в учреждении.

Важным этапом в жизни Виктории Алексеевой стало знакомство с мастерами из объединения «Псковский кукольный дом», в котором она нашла не только единомышленников, но и новых подруг. Коллеги по Псковскому кукольному дому пришли поздравить её с открытием персональной выставки в библиотеке на Конной, сказали, что у неё «умные руки» и посоветовали тем, кто хотел бы научиться искусству ватной игрушки, ходить на мастер-классы в Нике Островской.

Отдельная стеклянная витрина на выставке в фойе библиотеки на Конной посвящена «снежной детворе» - это ёлочные игрушки в виде детей, которые предаются всевозможным новогодним забавам. По словам Виктории Алексеевой, когда-то в детстве она слушала сказки и представляла себе их героев, а теперь выросла и научилась создавать их сама.

Виктория Алексеева также рассказала собравшимся, что иногда делает портретные куклы, а всё началось с куклы Лены, которую ей заказали создать с одной маленькой девочки.

Для первых посетителей выставки «Дед Мороз и все-все-все» Виктория Алексеева устроила лотерею и разыграла несколько своих игрушек. А они в ответ раскритиковали объединение «Псковский кукольный дом» за то, что у него слишком мало подписчиков во «ВКонтакте», и за то, что уникальные псковские мастерицы не умеют поставить своё дело «на коммерческие рельсы». На это псковские кукольницы сказали, что занимаются своим искусством главным образом для собственного удовольствия и что им не очень-то нравится публичность.

При этом выяснилось, что на самом деле псковские кукольные мастера очень востребованы. Например, ватные ёлочные игрушки Ники Островской «на ура продаются в монастырских торговых рядах Печор».

Выставка авторских ватных игрушек Виктории Алексеевой продлится в библиотеке на Конной до 19 января.