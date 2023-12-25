Культура

Почти 30 млн направят на финансирование Дней пушкинской поэзии в Псковской области в 2024 году

Финансирование направления «Культура» в бюджете Псковской области на 2024 год увеличено до 309 млн. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эта сумма учитывает переходящие средства на реконструкцию и переоснащение библиотеки Василева, о которых я уже говорил. 33 млн будет направлено на капремонт Детских школ искусств в Печорах и Новоржеве. Почти 8 млн – на ещё одну модельную библиотеку в Пскове. 2,5 млн – на создание виртуального концертного зала в Опочке», – рассказал губернатор.

Ключевой темой 2024 года в сфере культуры станет 225-летний юбилей поэта Александра Пушкина.

«Мы сделали всё необходимое, чтобы попасть в федеральный план мероприятий. Мы там. За пределами бюджета уже есть принятое решение Минкультуры о выделении 27 млн рублей на проведение мероприятий Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Дополнительно ждём результатов конкурсного отбора Фонда культурных инициатив», - добавил Михаил Ведерников.