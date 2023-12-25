Культура

«Михайловское» переходит в праздничный режим работы

Скорректирован режим работы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в предстоящие праздничные и выходные дни. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, в последний день уходящего года, завтра, 31 декабря, все музеи в составе Пушкинского Заповедника будут работать с 9.00 до 14.00.

Алеся Недальченко. Прогулка верхом. Михайловское (2019). Из фондов музея-заповедника.

В понедельник, 1 января в «Михайловском» — единственный выходной, и уже со 2-го до 8-е января заповедник открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 17.00. Выставочные залы музейного Научно-культурного центра в период со 2-го до 7-го января включительно также работают без выходных, но по измененному расписанию: с 14.00 до 19.00.

С 9 января Государственный музей-заповедник «Михайловское» будет принимать гостей по обычному графику, принятому для так называемого «низкого сезона».

В Пушкинском Заповеднике также напоминают, что в новогодние и Рождественские праздники для посетителей, которых ждут во множестве, в музее в дополнение к традиционным обзорным и тематическим экскурсиям, а также к действующим выставкам подготовили большую праздничную программу. Она включает в себя множество занятий, представление для детей, обновленную фольклорную программу, ряд концертов, музейные уроки и мастер-классы — в общей сложности более дюжины названий и порядка пятидесяти сеансов.