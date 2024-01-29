Культура

Окунуться в творческую жизнь Псковщины и смастерить соломенную куклу можно на выставке «Россия» в День культуры

Международная выставка-форум на ВДНХ во вторник, 30 января, встречает День культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках отраслевого марафона Псковская область вместе с другими регионами рассказывает о крупнейших культурных событиях прошлого года, презентует новые проекты и делится с посетителями уникальными творческими знаниями.

Маленькую соломенную куклу из лыка мастерят гости псковского стенда выставки «Россия». Мастер-класс проводит главный специалист отдела декоративно-прикладного творчества и ремесел Псковского областного центра народного творчества Елизавета Максимова. Она рассказывает посетителям, для каких именно праздников и ритуалов крестьяне делали кукол, как относились к куклам с лицами, какие ткани и цвета использовали. Проведение мастер-класса направлено на сохранение и популяризации прикладного народного и этнического творчества.

Кроме того, на региональном стенде гости смогут погрузиться в творческую жизнь Псковщины и увидеть в видеооткрытке все знаменательные моменты культурного сезона прошлого года.

Напомним, 2023 год для Псковской области был очень насыщенным на культурные события и открытия, а также масштабные преображения. Завершены капитальные ремонты сельских домов культуры — в деревне Торошино Псковского района и деревне Церковище Усвятского района. Одна из библиотек Пскова стала модельной. Оснащены три музыкальных школы и ряд муниципальных и государственных музеев.

Талантливая молодежь региона успешно подключилась к проектам Школы креативных индустрий, Детской филармонии и арт-резиденции «Золотой петушок». Жители региона приобщаются к творчеству в рамках «Культурных выходных».

Пополняется список брендовых фестивалей Псковской области и расширяется география их проведения. Наряду с Днями Пушкинской поэзии и русской культуры, эногастроярмарка «Виноград», кинофестивалем «Западные вороты» и обновленным «Курганом дружбы» в числе топовых теперь — гдовский фестиваль «Наше море» и фестиваль-реконструкция «Александрова дорога». Крупные мероприятия Псковской области в 2023 году посетили более 280 тыс. зрителей. В этом году творческая жизнь региона планируется быть не менее насыщенной. Одним из центральных мероприятий года станет празднование 225-летия А. С. Пушкина. Тематика эпохи и произведений великого русского поэта найдет свое отражение во многих музыкальных и театральных фестивалях.

В целом организаторы Дня культуры подготовили для участников форума «Россия» насыщенную деловую программу. В рамках пленарной сессии «Культура — инвестиции в будущее» спикеры затронули ряд отраслевых вопросов развития музеев, театров, библиотек, национального кинематографа и киноиндустрии, обсудили результаты реализации национального проекта «Культура» и роль креативных творческих индустрий.

В рамках экспертных панелей и круглых столов участники рассматривают такие темы, как сохранение и модернизация культурных объектов, новые возможности российской индустрии кино и анимации, цифровые решения для сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния РФ. Кроме того, для гостей отраслевого дня организованы выставки, концертные программы, спектакли, интерактивы и мастер-классы.

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные Министерства и крупные корпорации. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.