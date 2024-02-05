Культура

Ольга Тимофеева: Наш стенд на выставке «Россия» вызывает небывалый интерес

Стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве вызывает небывалый интерес. Об этом в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«Два месяца, ноябрь-декабрь, стояла культура (в программе — ред.), у нас непосредственно было распределение. Есть определенные отзывы, и есть, я сама видела, о том, что наш стенд вызывает небывалый интерес. Да, он не такой, наверное, большой, как другие. Он, наверное, ассоциируется со стариной, потому что все в основном шли по пути показать, насколько их город современный. Есть соревнование в мультимедийном оборудовании, это мы все понимаем. Но запрос у людей сейчас другой. Запрос у людей — это живое общение. И здесь, конечно, когда люди подходят и им начинают рассказывать вживую и показывать какие-то артефакты или копии и реплики, рассказывать об этом, у людей это вызывает неподдельный интерес», - сказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что уже есть случаи, когда посетители выставки «Россия» заинтересовались Псковской областью и посетили регион.

Ранее на ПЛН выходил репортаж с выставки «Россия», ознакомиться с ним можно по ссылке ниже.