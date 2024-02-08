Общество

Культура регионов, мир атома и нейросети: выставка «Россия» глазами псковича

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ - одно из самых ярких событий прошлого года, которое продолжается до сих пор. Недавно стало известно, что ее работу продлили до 8 июля. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.

От такого количества павильонов разбегаются глаза. Ясно одно – за один день все не посетить, поэтому стоит заранее выбрать павильоны, с которыми хочется познакомиться. Что можно посмотреть в павильонах? Стоит ли ходить там 7 часов? Чем запомнятся стенды регионов? Ответы на эти вопросы – в материале Псковской Ленты Новостей.

75-й павильон

Первым для посещения стал всем известный 75-й павильон, где гостей встречают уникальные стенды российских регионов. Здесь представлены экспозиции, отражающие культуру, историю и традиции. Люстры в Калининградской области будут отливать янтарным светом, Карелия встретит своими водопадами, Ненецкий автономный округ спрятал под стеклянный пол мох, а у Тамбова точно можно встретить волка.

Каждый турист стремится побывать и на стенде своего родного региона. Так, Псковская область встречает гостей величественными статуями Александра Невского и княгини Ольги, а в стенах Варлаамовской башни оживает история. Там внутри расположен радиусный экран на 270 градусов, зеркальный пол и потолок для просмотра исторического контента. Если постараться и выбрать ракурс, то можно получить уникальное зеркальное фото на память с псковскими мотивами.

Многочисленные сувениры, которые можно получить на каждом стенде, обязательно станут приятным воспоминанием о посещении выставки. Каждый регион подошел к сувенирам очень точечно. Тут и мини-версия всем известной соды из Башкортостана, и пазл острова Сахалин, контуром напоминающий рыбу, и особый гороскоп из Республики Коми – промысловый календарь.

Всем известная сода производится в Башкортостане

Часть из них можно получить, выполнив определенные действия: собрать пазл, определить свое животное по промысловому календарю. Однако часть стендов предлагает обменять призы за участие в голосовании или ответить на вопросы викторины. Да, первый вариант выглядит быстрым и доступным, но можно и воспользоваться вторым, чтобы узнать больше информации о регионе. А потом снова прийти к голосованию.

Ценнее этих сувениров – общение с людьми из разных регионов. Заходишь случайно на стенд Томской области, а там тебя встречает изумрудный дизайн во всем: от оформления стен до костюма стендиста. Задаешься вопросом «Почему?», а тебе объяснят, что автор знаменитого цикла сказок «Волшебник Изум­рудного города» Александр Волков жил в Томске в свои студенческие годы.

Стенд Томской области

Считается, что архитектура города, а особенно окрашивание крыш и заборов с воротами в зеленый цвет, легли в основу сказок и превратили страну Оз в Изумрудный город.

На площадке Ханты-Мансийского автономного округа — Югры умело сочетаются древние инструменты и дополненная реальность. Перед вами либо оживает мамонт, либо можете услышать, как звучит нарс-юх - традиционный струнный щипковый инструмент хантов, название которого переводится как «играющее дерево».

Изначально струны делали из сухожилий или внутренностей оленя. Под звучание нарс-юха исполняли песни, рассказывающие о событиях из жизни духов, и другие. В то время, как играют на инструменте, совсем недалеко подтанцовывают деревянные человечки. Они с помощью лески крепятся к одной руке играющего и начинают двигаться в такт музыке. Такие вещи часто использовали для театральных представлений.

Постараться изучить каждый регион страны – дело кропотливое и требует множество энергозатрат. И к какому-то времени точно захочется поесть. В 75-м павильоне в каждом из двух залов расположились фудкорты. Так, обед из представленных на выбор позиций составил 600 рублей.

В него вошли мимоза из сахалинской горбуши (однако отличия от рыбы из нашего магазина не нашлись), удон с курицей и бутылка воды. Скорее всего, для псковича такие цены будут космическими, но на территории ВДНХ есть ресторан известной сети быстрого питания, а цены в уличных домиках – еще выше.

День здоровья

Ежедневно гостей выставки ожидает насыщенная программа. 2 февраля на ВДНХ полностью посвятили теме здоровья и медицины. В течение всего дня проходили мероприятия, рассказывающие о здравоохранении и медицинской помощи.

Интерактивы от регионов в этот день можно поделить на два вида: популяризация знаний о здоровье и диагностика своего организма. Последнее наибольшей популярностью пользовалось у людей пожилого возраста. Первый же вариант больше подходил юному поколению: где-то ребенок мог правильно почистить зубы, где-то ответить на вопросы викторины о здоровом образе жизни и получить книгу-сказку на память.

Представители Псковской областной клинической больницы играли в тематические настольные игры с гостями стенда. По карточкам можно было угадать болезни по симптомам или назвать спецификацию врача по описанию. В подарок вручали ручку и значок медучреждения. Врачи Псковского областного клинического онкологического диспансера проводили дерматоскопию новообразований кожи, которая ранее вызвала интерес у посетителей выставки. По итогам, это оказался абсолютно безболезненный процесс, который сопровождался консультацией от профессионала.

А вот на стенде Тюменской области представили чемодан, который по своей начинке подобен фельдшерско-акушерскому пункту. Такой «ФАП на колесиках» может измерить давление, сделать кардиограмму, узнать уровень глюкозы или холестерина - вдали от медицинского учреждения.

Ядерная энергетика

Павильон «АТОМ» - место, где невольно думаешь, что сейчас начнут звучать саундтреки из нашумевшей компьютерной игры Atomic Heart. Но на самом деле - это выставочный комплекс с экспозицией, посвящённой ядерной энергии. Само по себе строение павильона уникально – в нем четыре наземных и три подземных этажа, а покрывает пространство стеклянный фасад на всю высоту здания. Немного напоминает строение Горно-химического комбината, макет которого также представлен в одном из залов.

В павильоне расположились несколько выставочных зон, из которых основную экспозицию составляют три — «Советский атомный проект», «Время первых» и «Современная атомная промышленность». Они представлены главами и их следует посещать в таком порядке. Вход в павильон в течение работы выставки «Россия» бесплатный, и можно попасть на сборную экскурсию по расписанию.

Экспозиция «Советский атомный проект» представляет историю развития советской атомной отрасли в условиях военного и послевоенного времени, а также рассказывает о достижении ядерного паритета во второй половине ХХ века. Она отображает все этапы этого пути, показывая контраст между мирной жизнью обывателей и напряженной атмосферой гонки вооружений. Необычные мультимедийные решения, артефакты и документальные свидетельства помогают полностью погрузиться в атмосферу той непростой эпохи.

Глава 2 «Время первых» познакомит с научно-технической революцией 1950-1960-х годов. Посетители могут увидеть макеты реализованных и нереализованных проектов, использующих атомную энергию, а также почувствовать романтику советского футуризма через призму множества предметов.

В 1954 году в Обнинске начала работу первая промышленная атомная станция, а советские ученые уже проводили опыты на токамаке - основе термоядерного реактора. Можно увидеть, как строились первые атомные ледоколы и подводные лодки. Инженеры также пытались оснастить атомным реактором самолеты, космические корабли и даже автомобили.

Завершает исторически продуманную экспозицию современная атомная промышленность. Сегодня исследования и новые технологии в области ядерной энергетики приносят пользу в различных сферах: медицина, экология, логистика и энергетика. Один из ключевых экспонатов экспозиции - инсталляция, демонстрирующая принципы работы современных ядерных реакторов.

Именно в этом месте объединяются интерактивные физические экспонаты и масштабные мультимедийные инсталляции, которые переносят тебя в будущее. Центр экспозиции — модель водо-водяного реактора. Создавать электричество из энергии деления атомного ядра — сложный и слаженный процесс, который организаторы павильона сравнили с работой оркестра, поэтому у каждого инструмента здесь свое звучание. В определенное время можно услышать их симфонию.

Цифра и нейросети

Последним для посещения стал павильон Е. Изначально пойти в него не планировалось, однако кричащие фразы («Мир цифры», нейросети «Яндекса» и другие) на стенде привлекли внимание. Собрав остаток сил, было принято решение заглянуть и туда.

Большую часть площади павильона занимает выставка «Сделано нами». Как объясняют и стенды, и люди, промышленность - это сердце России, поэтому там можно ощутить его биение. Следом идет аллея, где наиболее значимые представители химической и легкой промышленности, автомобилестроения, авиастроения рассказывают свои истории. Кроме того, в павильоне много интерактивных дисплеев. И они встречаются повсеместно, из-за чего под конец посещения выставки начинают немного уставать глаза.

Экспозиция «Яндекса» рассказывает о нейросетях компании: как они создают музыку и изображения, переводят и озвучивают видео, пишут тексты и другое.

Хотите услышать, как умные колонки сыграют увертюру из балета «Щелкунчик» Чайковского? Запросто! Достаточно попросить Алису включить его, и девять сопряженных между собой колонок будут отвечать за каждый отдельный инструмент, превращаясь в цифровой симфонический оркестр.

«Шедеврум» помогает создавать изображения, даже если совсем не умеете рисовать. Главное – фантазия и умение выразить ее словами. Так, вбивая определенное описание вашего изображения, можно его распечатать и получить на память.

До этого нужно сначала отстоять в очереди. Часть посетителей может печатать себе по шесть изображений, на генерацию которых уходит не десять секунд. И есть те, кто не может сгененировать запрос с первого раза, поэтому они будут по несколько раз его перепечатывать, чтобы получить желаемый результат. Но от ожидания есть плюс: хватает времени продумать свой запрос точечно.

Посещая выставку, следует знать меру и не стараться заполучить всевозможные бесплатные сувениры. Нужно помнить и о других, кто пришел ознакомиться с экспозицией. На осмотр трех павильонов ушло около семи часов. Жаль ли затраченного время? Абсолютно нет. Да и количество полученных открыток и сувениров здесь точно не играет главную роль. Главное – возможность общения с людьми из разных уголков страны, которые увлекательно и интересно рассказывают о своей культуре и традициях.

Светлана Герасимова