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Культура

В «Михайловском» состоялась церемония гашения марки и конверта, выпущенных к юбилею Пушкина

06.06.2024 17:10|ПсковКомментариев: 0

В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоялась традиционная церемония гашения почтовой продукции, которую к 225-летию поэта подготовила и выпустила «Почта России».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», речь идёт о специальной юбилейной марке и почтовом конверте. В «Михайловском» их погасили специальным штемпелем, специально подготовленным российским почтовым ведомством к сегодняшнему дню – дню рождения Пушкина и Пушкинскому дню России. «Почтовый штемпель является уникальным, он выполнен в художественном стиле и имеет ограниченный срок действия – только 6 июня», - рассказала директор псковского регионального отделения «Почты России» Ольга Беляцкая.

В церемонии гашения приняли участие сама Ольга Беляцкая, а также временно исполняющая обязанности председателя областного комитета по культуре Вера Алексеева, директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, руководитель Научно-просветительского центра русского языка и культуры имени Е. А. Маймина, профессор ПсковГУ Аида Разумовская.

Напомним, программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» рассчитана период с 1 по 9 июня. Открыли ей презентацией принципиально нового как для музея, так и для всей Псковской области в целом выставочного проекта «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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