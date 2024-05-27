Культура

Редкие для Пскова украшения нашли археологи у церкви Николы со Усохи

Археологи при раскопках на территории церкви Николы со Усохи в Пскове нашли старинные тисненые накладки, которые использовались в качестве украшения для женских головных уборов. Об этом сообщается в группе «Археология в Пскове и Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Археология в Пскове и Псковской области» / «ВКонтакте»

«Раскоп у Николы со Усохи радует и удивляет редкими для Пскова находками», - отметили археологи.

Утверждается, что подобные нашивные бляшки на головные венчики встречаются в женских погребениях с конца XII века и получают распространение в XIII-XIV веках, после чего и «эта мода сходит на нет».

«Для Пскова и Псковской земли это достаточно редкая находка, в отличие от наших соседей с севера, востока и юга. Возможно, эти бляшки связаны с некрополем первой каменной церкви Николы со Усохи, построенной в конце XIV века», - предположили эксперты.

Ранее при раскопках у церкви Николы со Усохи в Пскове археологи нашли клад из 17 серебряных монет.