Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
михайловское 60 тысяч гостей
где в Пскове получить права
выход есть профилактика суицида
ПЭМЗ ищет сотрудников
дело ФАПное
экзотика агротуризм
оксана филиппова интервью
на пороге перезагрузки
кадры решают всё
ковать кадры пока горячо
ENERGY кешбэк-игра
творог правда и мифы
топ заведений для выпускников
Кабельный потенциал
чипсы из Пскова на ПМЭФ
обзор
 
 
 
ещё Культура 27.05.2024 10:051 Конструкторское бюро «Раскат» выкупает Дом Седельщикова в Пскове 09.06.2024 13:400 Редкие для Пскова украшения нашли археологи у церкви Николы со Усохи 09.06.2024 13:200 Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» завершается в Изборске. ФОТО 08.06.2024 21:000 Уникальные предметы из коллекции Псковского музея представили в Рязани 08.06.2024 15:400 Более 100 реконструкторов принимают участие в фестивале «Исаборг» 08.06.2024 15:000 Редкие картины и иконы из фондов представят в Псковском музее
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами 04.06.2024 08:402 Светофор сбили на Завеличье в результате столкновения Mazda и «Газели»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Редкие для Пскова украшения нашли археологи у церкви Николы со Усохи

09.06.2024 13:40|ПсковКомментариев: 0

Археологи  при раскопках на территории церкви Николы со Усохи в Пскове нашли старинные тисненые накладки, которые использовались в качестве украшения для женских головных уборов. Об этом сообщается в группе «Археология в Пскове и Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Археология в Пскове и Псковской области» / «ВКонтакте»

«Раскоп у Николы со Усохи радует и удивляет редкими для Пскова находками», - отметили археологи. 

Утверждается, что подобные нашивные бляшки на головные венчики встречаются в женских погребениях с конца XII века и получают распространение в XIII-XIV веках, после чего и «эта мода сходит на нет». 

«Для Пскова и Псковской земли это достаточно редкая находка, в отличие от наших соседей с севера, востока и юга. Возможно, эти бляшки связаны с некрополем первой каменной церкви Николы со Усохи, построенной в конце XIV века», - предположили эксперты. 

Ранее при раскопках у церкви Николы со Усохи в Пскове археологи нашли клад из 17 серебряных монет.

Теги: #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 192 человека
09.06.2024, 14:200 Торговля РФ и США выросла на 20% 09.06.2024, 14:000 По мотивам Пушкина 09.06.2024, 13:400 Редкие для Пскова украшения нашли археологи у церкви Николы со Усохи 09.06.2024, 13:200 Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» завершается в Изборске. ФОТО
09.06.2024, 13:000 Названы регионы, в которых выгодно лечить зубы 09.06.2024, 12:400 Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове 09.06.2024, 12:200 Мошенники получили от псковичей свыше четырех с половиной миллиона рублей 09.06.2024, 12:000 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 10 июня
09.06.2024, 11:400 Сливочное масло в России подорожало на 8% 09.06.2024, 11:200 Игорь Иванов поздравил с профессиональным праздником работников легкой промышленности 09.06.2024, 11:000 Псковичам предлагают внести предложения по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская» 09.06.2024, 10:400 6 из 10 псковичей считают, что в России есть средний класс — опрос
09.06.2024, 10:200 Врач назвал продукты, которые мешают укреплению костей 09.06.2024, 10:000 Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 09.06.2024, 09:400 Два спектакля покажут на Днях Пушкинской поэзии в последний день фестиваля 09.06.2024, 09:200 Международный день друзей отмечают 9 июня
09.06.2024, 09:000 Минздрав России рассматривает изменения правил целевого набора обучения 08.06.2024, 22:160 В работе Telegram зафиксировали сбои 08.06.2024, 22:000 Диетолог назвала суточную норму клетчатки 08.06.2024, 21:400 В подмосковном ТЦ муж избил жену на глазах у ребенка
08.06.2024, 21:200 Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры 08.06.2024, 21:000 Уникальные предметы из коллекции Псковского музея представили в Рязани 08.06.2024, 20:400 Вылов воблы в России планируется полностью запретить в 2025 году 08.06.2024, 20:200 Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для иностранцев
08.06.2024, 20:000 Сбежавшего из больницы мужчину ищут в Псковской области 08.06.2024, 19:401 Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада о разделе России на части 08.06.2024, 19:200 Продление маршрута поезда «Ласточка» до Острова не планируется 08.06.2024, 19:000 Названы набирающие популярность виды туризма
08.06.2024, 18:390 Концерты, спектакли и перфомансы сменяют друг друга на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 08.06.2024, 18:200 Сломавшийся Volkswagen Golf мешает движению на улице Инженерной в Пскове 08.06.2024, 18:000 Движение транспорта ограничат на площади Героев-Десантников в Пскове 9 июня 08.06.2024, 17:410 Барсика на сапборде заметили на берегу реки Черёха
08.06.2024, 17:240 Михаил Ведерников: Пушкин — это живое творчество 08.06.2024, 17:200 Факт незаконной регистрации женщины выявили в Палкинском районе 08.06.2024, 17:000 Диспансеризацию в ФАПе в Неёлово не отменяли, заявили в облздраве 08.06.2024, 16:401 Матвиенко заявила о проблемах в сфере утилизации отходов
08.06.2024, 16:210 Молодой человек в серых шортах пропал в Пустошке 08.06.2024, 16:000 Противоаварийные работы начались в храме Архангелов Михаила и Гавриила (с Городца) в Пскове 08.06.2024, 15:400 Более 100 реконструкторов принимают участие в фестивале «Исаборг» 08.06.2024, 15:200 Факт незаконного привлечения мигрантов к работе выявили на стройплощадке в Пскове
08.06.2024, 15:000 Редкие картины и иконы из фондов представят в Псковском музее 08.06.2024, 14:400 Пушкинское «Я вас любил…» спел со сцены в «Михайловском» Гоша Куценко 08.06.2024, 14:200 Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы 08.06.2024, 14:000 Николай Козловский: Работники социальной защиты проявляют высочайший профессионализм и неравнодушие
08.06.2024, 13:400 Сергей Степашин посетил Псковский музей 08.06.2024, 13:202 СК завершил расследование убийства Игоря Талькова 08.06.2024, 13:000 Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса – Тимур Козинцев 08.06.2024, 12:400 Огромного сома выловили из реки в Псковской области
08.06.2024, 12:200 Первые открытки с «Музейной почты» на поляне в «Михайловском» ушли в Белоруссию и Республику Марий-Эл 08.06.2024, 12:000 Кирилл Царев: Важно поручение президента привлечь к ПДС работодателей 08.06.2024, 11:400 Прогулы исправительных работ обернулись для неплательщика алиментов в Великих Луках лишением свободы 08.06.2024, 11:200 Вызвать на дуэль Кота учёного могут дети Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском»
08.06.2024, 11:000 Для обеспечения кибербезопасности Сбера и его клиентов используется более 100 моделей искусственного интеллекта 08.06.2024, 10:430 Прокуратура нашла книги иноагентов без маркировки в великолукском магазине 08.06.2024, 10:400 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 9 июня 08.06.2024, 10:200 Александр Котов: В сфере соцзащиты работают люди с отзывчивой душой и сильным характером
08.06.2024, 10:000 Александр Ведяхин: Необходимо инвестировать в передовые технологии, которые получаются только при инвестициях в научные исследования 08.06.2024, 09:400 Фестиваль «Исаборг» откроется для зрителей в Изборске 8 июня 08.06.2024, 09:200 День социального работника отмечают в России 08.06.2024, 09:000 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры продолжаются в Псковской области
07.06.2024, 22:060 Футбольный матч в Великих Луках завершился ничьей 07.06.2024, 22:000 Более 50 великолукских школьников прошли медицинские курсы в колледже 07.06.2024, 21:400 Псковичка стала призером соревнований по прыжкам в высоту в Москве 07.06.2024, 21:270 Псковская область встретила историко-патриотический забег «Как ковалась Победа»
07.06.2024, 21:230 Несколько тысяч человек стали слушателями «Евгения Онегина» с Константином Хабенским в «Михайловском»  07.06.2024, 21:200 Нехватка солнечного света ведет к регулярной депрессии - эксперт 07.06.2024, 21:180 Благодарственные письма вручили работникам соцсферы в Пскове 07.06.2024, 21:000 Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области
07.06.2024, 20:470 Мусор горел на улице Советской в Пскове 07.06.2024, 20:400 Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль состоится в Псковском кремле 07.06.2024, 20:360 Дмитрий Быстров поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником 07.06.2024, 20:200 Официальный старт встрече воздухоплавателей в Великих Луках дадут в День России
07.06.2024, 20:080 Новый врач-офтальмолог работает в Себежской районной больнице 07.06.2024, 20:000 Псковский облсовпроф о последствиях отказа в отпуске по графику 07.06.2024, 19:400 Узнать историю Запсковья приглашает Псковский музей-заповедник 07.06.2024, 19:200 На встрече воздухоплавателей в Великих Луках стало больше местных пилотов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru