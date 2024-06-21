Уздечную накладку эпохи викингов нашли археологи при раскопках у церкви в Пскове

Уздечную накладку эпохи викингов обнаружили псковские археологи у церкви Николы со Усохи. Об этом сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Археология Пскова и Псковской области» / «ВКонтакте»
«Археологические исследования у церки Николы со Усохи продолжаются и с завидным постоянством приносят интересные находки», - рассказали археологи.
Внутри церкви, в слое перемещенного грунта, была обнаружена уздечная накладка эпохи викингов. Она украшена орнаментом в стиле Борре и датируется серединой - концом X века.
«Эта вещь родом из Скандинавии, и ее обнаружение в этой части средневекового Пскова вряд ли можно считать неожиданным», - отметили в группе.
Слои и находки X века встречались в раскопах у архиерейского подворья Псково-Печерского монастыря (бывший онкодиспансер) и на территории ТЭЦ.
«Но просто вспомните, что этой маленькой вещице 1000 лет, она была сделана мастером из Средней Швеции и проделала длинный путь, чтобы оказаться на Руси и в итоге попасть в археологическую коллекцию», - заключили псковские археологи.
Археологические раскопки проводятся в связи с реставрационными работами в храме Николы со Усохи, который входит в число десяти памятников Псковской церковной архитектуры, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.