Культура

Группа «Вольный ветер» выступит в Пскове на историческом празднике «Воевода Шуйский»

Группа «Вольный ветер» будет радовать гостей исторического праздника «Воевода Шуйский» в Пскове живой музыкой в стиле фолк-рок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Музыканты этого коллектива уже более 10 лет является участниками различных по тематике и масштабу фестивалей в России и за её пределами. В репертуаре группы множество ярких авторских композиций, уникальные аранжировки русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора. В творчестве "Вольного ветра" гармонично переплетаются легендарный дух далёкого прошлого, мистика и современный темп жизни», - рассказали в музее.

Напомним, праздник пройдет 24 августа с 11:00 до 17:00 на территории у Покровской башни.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.