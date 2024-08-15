Грузила находят псковские археологи на Красноармейской набережной

Разнообразные грузила находят археологи при раскопках на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
«Частая находка в раскопе на Красноармейской набережной - грузила. Только за вчерашний день было найдено 6 штук», - поделились археологи.
Грузила разнообразны по форме и материалу: из глины, из известняка и вырезанные из керамической посуды.
Одно из найденных грузил украшено орнаментом.
Напомним, раскопки на Красноармейской набережной стартовали в августе.