Антропоморфную накладку нашли на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове

Артефакты прошлых лет находят археологи на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
«Близится финал раскопа на Красноармейской набережной. Радуются этому событию находки и люди!» - отметили археологи.
На раскопе псковским археологам удалось найти антропоморфную накладку.
Также здесь удалось вскрыть пол одной из древних построек, зачистить его и произвести 3D-сканирование.
Напомним, что ранее археологи нашли на раскопе несколько костяных нательных крестиков.