Культура

Свое название улица Кузнецкая в Пскове получила еще в XVIII веке — Сергей Салмин

История названия улицы Кузнецкой в Пскове началась в XVIII веке. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказал старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин.

«В XVIII веке там продолжает существовать два-три современных городских квартала, которые обозначаются буквой "К", что в переводе обозначает кузницу», - рассказал старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области.

В те временя кузница обозначала не только место, где изготавливаются предметы из железа, но место, где делают полуфабрикат, то есть само железо, пояснил Сергей Салмин.

Напомним, археологи нашли на улице Кузнецкой в Пскове ювелирное и металлургическое производства.

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