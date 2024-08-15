Рыбные кости времен княгини Ольги обнаружили археологи в Выбутах

Большое количество рыбных костей времен княгини Ольги обнаружили археологи на раскопах в Выбутах в Псковском районе. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказала старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Кристина Косовец.
«Люди в то время ели больше рыбу, а не животных. Мы надеемся, что специалисты поработают и скажут нам, что это за рыба. Скорее всего, там не будет сюрпризов, но все равно хочется узнать», - поделилась Кристина Косовец.
Также удавалось находить остатки зерна.