Культура

Илианна Петрова: Учреждения культуры Псковской области активны в работе с грантами

Благодаря активности псковских учреждений культуры в области привлечения грантовых средств в 2025 году реализуются несколько крупных мероприятий. Об этом сообщила врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Бюджет, выделенный на сферу культуры, сохранен на уровне 2024 года. Нам не урезали финансирование, это позитивный момент. Заметила, что именно в Псковской области учреждения культуры активно участвуют в работе по привлечению государственных средств. Недавно объявили результаты конкурса Президентского фонда культурных инициатив, где поддержали несколько проектов в сфере культуры. Для нас это замечательный стимул и возможность реализовать эти проекты на хорошем, качественном, масштабном уровне», - отметила Илианна Петрова.

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Напомним, что на реализацию культурных проектов Псковская область получит 38 млн рублей по линии Президентского фонда культурных инициатив.

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Самый крупный грант — почти 18,7 млн рублей — выиграл благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» с проектом «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2025». Свыше 12 млн рублей получит молодежная организация «Равные возможности» на создание и показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы»». ООО «Гражданская пресса» получит порядка 1,5 млн рублей на реализацию проекта «Гении земли псковской».