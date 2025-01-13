Культура

Светлана Мельникова: 10 лет в Полибино сыграли огромную роль в жизни Софьи Ковалевской

10 лет, проведенные в деревне Полибино Великолукского района, сыграли огромную роль в жизни выдающегося математика Софьи Ковалевской. Об этом рассказала на круглом столе, посвященном 175-летию со дня рождения математика, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках круглого стола, наверное, невозможно даже представить этот удивительный образ, а очень хочется. Псковская земля благословенная, потому что она дала России и миру такие имена, которые не нуждаются в представлении», — начала свое выступление Светлана Мельникова.

Она отметила, что Софья Ковалевская была первой женщиной-математиком, и этого факта недостаточно для понимания ее величия.

«Это настолько мало. Великий писатель Генри Ипсон сказал о Софье Ковалевской, что если мы захотим написать биографию этой женщины, то получится поэма. Это действительно поэма», — добавила директор Псковского музея-заповедника.

Светлана Мельникова подчеркнула, что хотя ученая родилась в Москве, ее личность формировалась в деревне Полибино Великолукского района. Она отметила, что девушка обладала многогранным талантом, дружила с писателем Фёдором Достоевским и внесла значительный вклад в науку.

«Эти 10 лет сыграли огромную роль в ее жизни. В этой глуши формируется такой яркий, талантливый человек. Мало кто знает, что всю жизнь она дружила с Достоевским. Эта дружба продолжалась до самой смерти. У нее был необыкновенный литературный талант, и трудно сказать, где бы она проявила себя ярче, если бы повернулась в сторону литературы», - подчеркнула Светлана Мельникова.

Директор музея также подчеркнула важность посещения музея-усадьбы в деревне Полибино, который является единственным музеем, посвящённым Софье Ковалевской, здесь хранится коллекция из 1844 экспонатов, связанных с её жизнью и творчеством.

В завершение Светлана Мельникова отметила важность сохранения наследия Софьи Ковалевской, в особенности создание «Почтой России» специальной марки, которая посвящена ее жизни и достижениям. Она выразила надежду, что больше людей узнают об этой замечательной женщине и её достижениях.

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В рамках круглого стола состоится показ фильма о Софье Ковалевской из цикла «Разговоры о важных». Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.