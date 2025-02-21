Культура

Дмитрий Яковлев: Общественное обсуждение муралов не требуется

Эскизы муралов, которые были нанесены на опоры Ольгинского моста и моста имени 50-летия Октября в Пскове, разработаны участниками фестиваля «Плеск» на заданную тему «Исторические личности Земли псковской». В соответствии с федеральным законодательством, проведение общественного обсуждения при выборе мест нанесения муралов не требуется, заявили в комитете по молодежной политике Псковской области в ответ на запрос Псковской Ленты Новостей.

«В соответствии со статьей 28 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", проведение общественного обсуждения при выборе мест нанесения муралов не требуется», – заключили в комитете. Ответ подписан врио председателя комитета Дмитрием Яковлевым.

В комитете отметили, что впервые муралы появились в 2023 году на опорах моста имени Александра Невского.

«На протяжении последних лет в Пскове муралы наносились на фасады многоквартирных домов, технических зданий и сооружений в местах с большой проходимостью. Нанесенные на опоры мостов изображения хорошо видны для псковичей и гостей города, прогуливающихся и отдыхающих на берегах реки Великой, либо совершающих по ней водные прогулки», – добавили в комитете.

Авторами проекта в рамках ежегодного фестиваля «Плеск», организованного в 2024 году по программе комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых», выступили АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» и Театрально-концертная дирекция Псковской области. Основной идеей проекта является сохранение исторической памяти и популяризация личностей, внесших вклад в становление и развитие российской государственности, в том числе псковской земли в ее составе, уточнили в комитете.

Появление муралов на опорах мостов вызвало широкий общественный резонанс и многочисленные критические высказывания краеведов и искусствоведов. Чем не угодили псковичам свежие новинки стрит-арта, насколько уместно такое искусство на фоне объектов культурного наследия и что необходимо, чтобы настенная живопись действительно радовала глаз, а не вызывала вопросы, ранее разбиралась Псковская Лента Новостей.

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Также ПЛН направляла запрос в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, где сообщили, что рекомендовали использовать монохромную цветовую гамму для изображений исторических деятелей, причисленных к лику святых, на опорах мостов в Пскове.