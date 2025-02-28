Культура

Великолукский краевед: Проект «Разговоры о важных» становится все более заметным и узнаваемым

Проект «Разговоры о важных», реализуемый ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, становится все более заметным и узнаваемым. Такое мнение выразил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков, комментируя выход в проекте серии материалов о братьях Лаптевых, моряках-первопроходцах, уроженцах современного Великолукского района Псковской области.

«Общаясь с коллегами по краеведческому обществу Великих Лук, могу отметить, что содержание и формат выпусков вызывает интерес и положительные оценки среди знатоков истории родного края, - рассказал Дмитрий Белюков. - Кроме того, просветительская миссия проекта позволяет активно использовать его в работе с молодежью, как на учебных занятиях, так и при проведении различных мероприятий».

Дмитрий Белюков отметил, что выпуск про братьев Лаптевых дает динамичное жизнеописание на основе достоверных источников.

«И, что очень важно, с опорой на местность. Эффект соединения глобального и локального несет в себе хороший образовательный потенциал», - уверен краевед.

Серия материалов о братьях Лаптевых в проекте «Разговоры о важных» включает видеофильм, радиопередачу и текстовую версию.

Команда проекта рассказывает аудитории о псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны. Ранее уже вышли серии о математике Софье Ковалевской, государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине, коллекционере Федоре Плюшкине. На очереди истории Василия Татищева, старца Филофея, Глеба Травина, Льва Зильбера, Исаака Кикоина и Владимира Брадиса.