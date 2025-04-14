Культура

«Человеком книги» в Псковской области признан Анатолий Филимонов

Подведение итогов и награждение победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024» состоялось в Пскове 15 апреля в рамках торжественного открытия XX Международного книжного форума «Русский Запад», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие прошло в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова.

В номинации «Человек книги» победителем стал кандидат исторических наук, профессор Псковского государственного университета, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Анатолий Филимонов.

В номинации «Лучшее издание по истории края» отмечена книга «Гость немного гостит, да много видит. Фразеологический путеводитель по музею "Пушкинская деревня"». Диплом вручили автору Вячеславу Козмину.

В номинации «Лучшее литературно-художественное произведение» лучшей признана книга «Моя Россия». Диплом вручили автору Валентине Игнатьевой.

Лучшим изданием патриотической направленности названа книга «Когда подвиг и есть судьба. Александр Матросов. Правда, версии, вымыслы и реконструкции». Диплом вручили автору Андрею Канавщикову.

В номинации «Сохраняя семейные традиции» победителем становится книга «Хвойша» Ольги Серебровой.

Жюри посчитало необходимым отметить специальными дипломами конкурса «Псковская книга-2024» следующих номинантов: за издание книг к 80-летию образования Псковской области специальным дипломом наградили Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени Валентина Курбатова, диплом вручили генеральному директору библиотеки Ларисе Егоровой.

В номинации «Издание книг по истории Малой Родины» специальным дипломом наградили «Печорское общество краеведов» за книгу «Не прервется связь времен. Материалы краеведов при Печорской районной библиотеке». Диплом вручили члену Печорского общества краеведов Наталье Клина.

За подготовку и издание учебно-методического комплекта «Псковский край. Непокоренные» для образовательных учреждений в четырех книгах специальным дипломом наградили коллектив авторов Псковского государственного университета. Диплом получила проректор по учебной работе университета Людмила Алиева.

За подготовку и выпуск изданий по истории Изборска и его округе специальным дипломом награжден Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник Изборск. Диплом вручили директору музея-заповедника Наталии Дубровской.

В номинации «Поэзия, посвященная специальной военной операции» отдельным дипломом награждена книга «Кровоток». Диплом получила автор Светлана Размыслович.

В номинации «Лучшее издание для детей» специальным дипломом выделили книги «Мудрые сказки кота Демьяна» и «Тропой легенд, тропой преданий», автор Евгения Русакова.