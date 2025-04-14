Культура

Спектакль «Анна Герман. Когда цветут сады» идёт в псковской библиотеке

Спектакль «Анна Герман. Когда цветут сады» идёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Моноспектакль - посвящение советской и польской эстрадной певице Анне Герман по пьесе Лейлы Тастановой. Татьяна Жемчужная предстает перед зрителями в роли самой Анны Герман. Актриса рассказывает залу историю о биографии певицы: о о тяжёлом детстве в Польше, о вынужденном поступлении на геологический факультет, о большой любви и его плодах, о случайном обретении своей мечты - первом и успешном прослушивании, об успехах и трагедиях жизни.

«Подружка всегда говорила, что петь - моё призвание. Потому она насильно привела меня на прослушивание. Я выступила перед жюри и… Меня взяли!» - рассказывает о начале эстрадного пути своей героини Татьяна Жемчужная.

Актриса отмечает, что все свои успехи Анна Герман принимала с благодарностью судьбе. Певица успешно выступала в Польше, в Италии, уже получала награды до того, как попала в аварию.

«На том свете меня не приняли, позволили попеть ещё здесь. Но врачи сказали, что ходить смогу, а вот петь - нет. Только я забыла, кто я…», - делится героиня.

«Настоящее счастье» - так называет актриса всё, что её персонаж обрела после аварии. Об этом зрители в зале узнают не только через игру Татьяны Жемчужной, но и через вживую исполняемый ею репертуар советской певицы. В актовом зале библиотеки звучат композиции разных периодов жизни Анны Герман. Среди них - «Город влюблённых», «Эхо любви», «Надежда», «Колыбельная сыну» и многие другие песни.

Спектакль «Анна Герман. Когда цветут сады» проходит в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад».