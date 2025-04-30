Культура

Фокусы средневекового периода покажут на празднике «Довмонт Псковский»

На традиционном фестивале «Довмонт Псковский» в этом году выступит фокусник. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6) сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Подготовка к ежегодному празднику «Довмонт Псковский» идёт полным ходом, сообщила гостья студии.

«Понимание есть. Прежде всего хочу выразить благодарность Российскому военно-историческому обществу, которое всегда поддерживает нас. Количество людей, готовых присоединиться к нашему мероприятию, радует», — сказала Светлана Мельникова.

На мероприятии ожидается присутствие представителей бизнеса, заинтересованных в развитии региональных проектов. Важным элементом подготовки является историческая реконструкция, отражающая быт и занятия средневековых горожан. Помимо боевого духа и вооружения, посетители увидят ремесленные изделия, одежду, украшения и кулинарные традиции той эпохи.

«Конь обязательно будет, и торжественный выход Довмонта состоится. Договоренности с реконструкторами уже заключены», — добавила Светлана Мельникова.

Кроме военной составляющей, организаторы намерены представить новое направление развлечений — средневековую магию и фокусы. Участники смогут посмотреть, как развлекались жители Средневековья, перенестись на несколько веков назад.

Ещё одним интересным моментом станет появление специального персонажа — воеводы Шуйского, который усилит зрелищность мероприятия и создаст особую атмосферу.

«Надеюсь, всё удастся реализовать в задуманном масштабе», — заключила директор музея.