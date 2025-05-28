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Культура

В Псковской области стартовал прием заявок на конкурс видеоработ «Киностарт»

29.05.2025 18:50|ПсковКомментариев: 0

Начался прием заявок на областной конкурс видеоработ «Киностарт». мероприятие проводится в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области

В этом году мероприятие будет проводиться в двух направлениях: «Свободное творчество» и «Снимаем кино за 14 дней».

К участию в конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 14 лет и старше, проживающие на территории Пскова и Псковской области, творческие коллективы (не более 5 человек), а также кино-, теле-, медиа-кружки или студии и отдельные кинолюбители региона.

Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются до 24 июня 2025 года включительно по ссылке.

Положение о конкурсе можно найти здесь.

Автор лучшего видеоролика получит специальную награду от дирекции VI Международного кинофестиваля «Западные ворота», а все финалисты — специальные грамоты и призы от организаторов и спонсоров конкурса.

Конкурс видеоработ «Киностарт» проводится с целью стимулирования творческой активности в области кино и видео, популяризация киноискусства среди молодежи Пскова и Псковской области. Организатором мероприятия выступает оргкомитет Международного кинофестиваля «Западные ворота» совместно с Псковским городским молодежным центром.

Источник: Псковская Лента Новостей
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