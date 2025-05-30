Культура

В «Михайловском» открылся LIX Пушкинский праздник поэзии

LIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии (Дни Пушкинской поэзии и русской культуры) открылся в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Первым событием праздника стало торжественное открытие выставки «Вослед Пушкину», которую специально к этому дню прислали в Святогорье из Санкт-Петербурга, из Всероссийского музея А.С. Пушкина на Мойке, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Милайловское»

Выставку, в которой представлены иллюстрации художников XIX—XX веков к наиболее значимым произведениям Пушкина михайловского периода, открыл директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. «Вглядываясь в работы, написанные в разное время, понимаешь, что художники читают Александра Сергеевича всякий раз по-новому, по-разному. И сколько будет мастеров-художников, столько будет и представлений о великих произведениях Пушкина, о их смыслах, о словах поэта», — сказал директор музея.

Нынешний год — особенный для русской культуры, подчеркнул Георгий Василевич, напомнив, среди прочего, о двухсотлетии со времени создания «Бориса Годунова» и, по сути — о двухсотлетии пушкинского театра, настоящего и великого русского театра, отсчёт которому вполне можно начинать именно с этой драмы.

«Символично, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры открываются выставкой, которая напрямую связана с искусством книги и, шире, с искусством слова, — обратилась к собравшимся главный хранитель музейных предметов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Дарья Плотникова. — Эта выставка — приглашение проследовать за строками поэта, познакомиться или вновь встретиться с его героями в работах блестящей плеяды художников, выдающихся мастеров отечественного искусства. Всероссийский музей Пушкина наш давний друг и партнёр подобрал, пожалуй, лучшее из своего собрания, — особо отметила Дарья Плотникова, — и выбор этот был обусловлен прежде всего тем, что Пушкин создал здесь, в Михайловском, двести лет назад. Это «Борис Годунов» в блистательных гравюрах Владимира Фаворского. Это «Граф Нулин» — изумительная, искрящаяся поэма в работах Ксении Клементьевой. И, конечно, центральные главы романа «Евгений Онегин» — они, в частности, представлены жемчужинами из коллекции Всероссийского музея Пушкина. Именно так можно по праву назвать две работы, первая из которых принадлежит кисти русского импрессиониста Константина Коровина, а вторая — одному из основателей объединения «Мир искусства» Константину Сомову».

Выставка «Вослед Пушкину» развёрнута в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко 1). Завтра, в день рождения поэта вход на неё будет свободным для всех желающих.

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