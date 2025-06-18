Культура

Солисты ансамбля гусляров «Лель» выступят на фестивале «Хельга» в Выбутах

Солисты ансамбля гусляров «Лель» выступят на фестивале исторической реконструкции «Хельга», который состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»

Организаторы рассказали, что ансамбль гусляров «Лель» существует более 25 лет. Сменилось уже восьмое поколение гусляров, которые являются учащимися Лицея искусств Псковского педагогического комплекса. Руководитель коллектива – Елена Ленина, концертмейстер – Илья Хмелев.

Ансамбль гусляров является «Образцовым детским коллективом». Участники ансамбля «Лель» неоднократно становились победителями конкурсов и фестивалей различного уровня не только в ансамблевом, но и в сольном исполнительстве. Все составы гусляров являются неоднократными участниками творческих проектов, конкурсов, выступлений.

«Творческие проекты и выступления ансамбля имеют огромное значение не только для города, но и для культурной жизни области. Все масштабные проекты не проходили без участия ансамбля гусляров», - отметили в сообществе.

Ансамбль имеет большую географию выступлений: встреча Олимпийского огня (2014), Всероссийский певческий праздник (2015), творческие проекты управления и культуры, и образования города и области. Ансамбль представлял нашу Родину на концертных площадках ближнего и дальнего зарубежья: Дни русской культуры в Латвии; в рамках творческого обмена в городе Падерборн (Германия), творческие конкурсы (Москва, Санкт-Петербург) и др. Руководители ансамбля активно сотрудничают с ведущими коллективами города и области. Совместно с ансамблем русской музыки «Псков» ансамбль «Лель» является участником творческих проектов филармонии. Это и ежегодный Пушкинский праздник поэзии; Фестиваль русской музыки, посвященный Н. А. Римскому-Корсакову и М. П. Мусоргскому; День гуслей; Международный фестиваль-конкурс исполнителей на многострунных народных инструментах.

С 2019 года ансамбль получил поддержку общественной молодежной организации «Музыкальное наследие Псковщины» и сумел реализовать проект при поддержке фонда Президентских грантов «Послушай, как звучат гусли». В октябре 2021 года ансамбль участвовал в открытии Детской филармонии города Челябинска.

Ранее стал известен призовой фонд фестиваля «Хельга».

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Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля. Проход на территорию открывается в 11.00.

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Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

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