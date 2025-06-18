Культура

Сразиться на мягких мечах смогут юные псковичи на фестивале «Хельга» в Выбутах

Фестиваль «Хельга» приглашает юных псковичей принять участие в активностях на детской площадке «Юный ратник», которая будет функционировать на фестивале 5 июля, сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»

Под чутким присмотром опытных инструкторов из клуба спортивно-исторического фехтования «Рысь» дети смогут:

сразиться на мягких мечах;

метнуть сулицу;

окунуться в мир исторических игр и забав.

«Юный ратник» – это не просто игры, это первый опыт владения безопасным оружием, развитие ловкости, координации, смелости и духа товарищества, погружение в захватывающую атмосферу исторического фестиваля, отметили организаторы.

Подробности у инструкторов можно узнать на месте. Организатором площадки выступает клуб спортивно-исторического фехтования «Рысь».

Ранее стал известен призовой фонд фестиваля «Хельга».

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Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля. Проход на территорию открывается в 11.00.

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Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

Возраст 6+

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