Культура

Казачий клуб «Рысь» выступит на псковском фестивале исторической реконструкции «Хельга»

На фестивале исторической реконструкции «Хельга», который состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля, на отдельной площадке будет базироваться и демонстрировать свои умения псковский казачий клуб «Рысь». Об этом сообщили в социальных сетях мероприятия.

Фото: фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»

Клубу уже 3 года. За всё это время они успели выступить на различных мероприятиях, таких как: «Хельга», «Без корней и трава не растёт», «День района», «День казачьего гостеприимства» и других.

«Ребята занимаются фланкировкой. Фланкировка - это комплекс упражнений с холодным оружием, в первую очередь казачьей шашкой, направленный на развитие навыков владения оружием и демонстрацию мастерства. Изначально термин относился к боевым приемам, но сейчас это больше искусство и культурный атрибут казачьей традиции», - рассказали организаторы.

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля. Проход на территорию открывается в 11.00.

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Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

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