Культура

Изборский «Железный град» сохраняет духовно-нравственные ценности — организаторы

Духовно-нравственные ценности и культурный досуг сохраняет и обеспечивает фестиваль военно-исторической реконструкции «Железный град». Такое мнение озвучила заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко в программе «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Фестиваль "Железный град" проходит уже много лет. 18-й год мы будем его проводить. Основная идея — сохранение культурных средневековых традиций в Изборске. Фестиваль поддерживает и сохраняет духовно-нравственные культурные ценности. Это организация досуга, семейного досуга, культурные традиции, исторические», - сказала Наталья Кальченко.

Она подчеркнула, что в течение года в администрацию музея систематически поступают обращения интересующихся людей о проведение фестиваля.

«Он настолько любим нашими посетителями, мы ожидаем большое количество людей. Он долгожданный, постоянно поступают звонки и вопросы о проведении, программе», - добавила Наталья Кальченко.

Фестиваль «Железный град-2025» пройдет 2 августа в Изборске при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.