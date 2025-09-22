Культура

Завершены археологические исследования на месте установки памятника Довмонту в Пскове

Археологи завершили работу на Варлаамовском – VI раскопе, расположенном на глубине 3,9 метра от дневной поверхности. За время исследований была обнаружена 307-я индивидуальная находка, что стало финальной точкой в изучении площадки. Археологический объект представляет собой известняковую скалу, являющуюся частью подвального помещения здания XVI-XVII веков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском археологическом центре.

Фото здесь и далее: Псковский археологический центр

«Материк в раскопе представлен известняковой скалой. Последние пласты подтвердили наши предположения, что мы работали внутри подвальной части постройки XVI-XVII вв. Пол подвала был "утеплен" деревянными досками, положенными на мощные лаги», - рассказали специалисты.

Археологи предположили, что здание обветшало и было заброшено в конце XVIII века, когда проводилась перепланировка улицы Званницы. Улицу спрямили, и она обрела современные очертания улицы Леона Поземского, а яму, от разрушенного подвала, засыпали мусором и грунтом, собранным вокруг постройки, чтобы снивелировать провалы в рельефе. Так, вероятно, в заполнение постройки попал культурный слой более раннего времени, а вместе с ним керамика и находки.

«Еще один маленький раскоп закончился, закрылось еще одно маленькое окно в прошлое, которое позволило нам прикоснуться к древней истории Запсковья.В следующем посте будет рассказ о главной находке раскопа. Не пропустите», - отметили археологи.

Напомним, памятник князю Довмонту предполагается установить на участке, расположенном между улицей Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами №38 и №44.