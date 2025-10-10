Культура

Пушкинский Заповедник участвует в акции «Музейная неделя»: экскурсии, выставки, сказки

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» традиционно задействован во всероссийской акции «Музейная неделя» инициированной Министерством культуры Российской Федерации. В ходе акции, в период с 18 по 24 октября, музеи предоставят участникам СВО и членам их семей возможность бесплатного посещения своих выставок и экспозиций.

Фото: выставка «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения», участвующая в акции / музей-заповедник «Михайловское»

«В рамках октябрьской всероссийской акции, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, — наши сотрудники подготовили и проведут для наших гостей специальные экскурсии по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Петровское», «Тригорское», по «Пушкинской деревне» и «Музею-мельнице в деревне Бугрово». Гостей также ждут на новых выставках, которые сейчас развёрнуты в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Это выставки «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения», «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры», «Сказочный мир Пушкина», «Быть достойными Великой Победы», а также уникальная экспозиция «Первая встреча», где представлены новые поступления в фонды «Михайловского».

Помимо этого, участникам СВО и членам их семей 19 и 20 июля предлагают побывать на популярной программе «Сказки пушкинской поры». Лауреат конкурсов сказителей Алена Осипова на местном наречии исполнит сказки, записанные в псковском Святогорье известным собирателем русского фольклора В.И. Чернышевым в 1927 году. Программу проведут 24 октября в малом («Синем») зале музейного НКЦ, начнут в 14:30.

Бесплатные билеты, уточнили в музее, можно получить в кассе учреждения. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи — любые документы об их родстве с бойцом.

«Напомним, что участники специальной военной операции и члены их семей всегда, а не только в рамках акции "Музейная неделя" имеют право на бесплатное посещение всех объектов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина “Михайловское“, а также наших интерактивных и культурно-образовательных программ», — особо подчеркнули в учреждении.