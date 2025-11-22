Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
Завершается строительство «Надвратного дома»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
«Культурный код» крылатые выражения
Работа в «Россети Северо-Запад»
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
Город Рождества
Дорогу педагогу
77 лет на страже прав трудящихся
история буквы «Ё»
вопросы о муниципальной реформе
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Культура 22.11.2025 09:200 «Ё» - моё: История самой противоречивой буквы русского алфавита 24.11.2025 12:430 «Придумано и сделано в России»: табурет «Клубок» 24.11.2025 12:350 Стартовала научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная» 24.11.2025 12:120 Выходной день объявили на нескольких объектах псковского музея 24 ноября 23.11.2025 21:000 Ученик псковской музыкальной школы принял участие в церемонии награждения «Петербург рисует Чайковского» 23.11.2025 16:300 Концерт пианиста Ивана Колбашова пройдёт в Пскове
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Придумано и сделано в России»: табурет «Клубок»

24.11.2025 12:43|ПсковКомментариев: 0

Музей-заповедник «Изборск» представляет табурет «Клубок», созданный дизайнером Никой Минайловой-Синявской, в рамках выставки «Придумано и сделано в России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: группа в сети «ВКонтакте» «Музей-заповедник «Изборск»

«В русских народных сказках клубок является символом пути и судьбы. Наделенный волшебными свойствами, он помогает герою достигнуть своей цели и не сбиваться с верного направления. Дизайнер Ника Минайлова-Синявская вдохновилась образом сказочного предмета и воплотила его в ярком и самобытном табурете. Только здесь волшебный атрибут не ведет зрителя в путешествие, как в сказке "Царевна-лягушка", а наоборот, предлагает уютно расположиться», - рассказали в музее. 

Смотрите также
21.11.2025 14:170 «Придумано и сделано в России»: серия подсвечников «Природа севера»

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в выставочном зале в Изборске до 30 ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив. 

Смотрите также
17.11.2025 17:520 Более 3 тысяч гостей уже посетили выставку «Придумано и сделано в России» в Изборске

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 169 человек
Сюжет: Выставка «Придумано и сделано в России» в Изборске «Придумано и сделано в России»: табурет «Клубок» «Придумано и сделано в России»: скульптуры по мотивам кукол-панок «Придумано и сделано в России»: светильник «Core» «Придумано и сделано в России»: серия подсвечников «Природа севера» «Придумано и сделано в России»: скульптуры «Барашни»  «Придумано и сделано в России»: стул-модуль Roar «Придумано и сделано в России»: гобелен «Лесная тайна» Более 3 тысяч гостей уже посетили выставку «Придумано и сделано в России» в Изборске «Придумано и сделано в России»: скульптура «Оливьёшка» На выставке «Придумано и сделано в России» в Изборске представлен керамический торт Вдохновленное русским Выставка «Придумано и сделано в России» открылась в Изборске Выставочный проект «Придумано и сделано в России» продемонстрируют в Изборске
24.11.2025, 13:150 Женщины впервые участвовали в Кубке Псковской области по гиревому спорту 24.11.2025, 13:060 Певец Акмаль даст сольный концерт в Пскове: остались последние билеты 24.11.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам? 24.11.2025, 13:000 Здание бывшей типографии в Новоржеве продают за 1 рубль
24.11.2025, 12:560 ТОС обустроил пляж с зоной отдыха в псковской деревне Голубово 24.11.2025, 12:540 Пыталовец предстанет перед судом за удар тарелкой по голове знакомого 24.11.2025, 12:510 Рост наличных в обращении подскочил в пять раз за последние месяцы 24.11.2025, 12:500 «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам?
24.11.2025, 12:430 «Придумано и сделано в России»: табурет «Клубок» 24.11.2025, 12:380 86 жилых домов ввели в эксплуатацию в Великих Луках за девять месяцев 24.11.2025, 12:350 Стартовала научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная» 24.11.2025, 12:280 Предновогодние корпоративы в гостинично-ресторанном комплексе «ПушкинЪ»
24.11.2025, 12:220 Hyundai и Chery изъяли у водителей за нетрезвую езду по псковским дорогам 24.11.2025, 12:120 Выходной день объявили на нескольких объектах псковского музея 24 ноября 24.11.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень» 24.11.2025, 12:020 Фотофакт: Рождественскую инсталляцию установили в центре Пскова
24.11.2025, 11:560 Николай Козловский озвучил среднюю зарплату великолучан 24.11.2025, 11:440 «Прямая линия» с губернатором Михаилом Ведерниковым пройдет 3 декабря 24.11.2025, 11:330 Touareg столкнулся с трактором на перекрёстке улиц Рокоссовского и Байкова в Пскове  24.11.2025, 11:320 Наладчик станков ЗАО «ЗЭТО» Сергей Березин станет героем программы «Люди труда»
24.11.2025, 11:130 Юрий Сорокин, Елена Лунгу и Ирина Толмачёва примут граждан на последней неделе ноября 24.11.2025, 11:060 На издание опочецкого тома книги «Солдаты Победы» могут выделить 1,2 млн рублей 24.11.2025, 10:510 Жилой дом горел в порховской деревне Уда 24.11.2025, 10:450 «Деловой полдень»: Тренды современной косметологии 
24.11.2025, 10:420 Нескольких автолюбителей оштрафуют за парковку на зеленой зоне в Пскове 24.11.2025, 10:350 Балкон загорелся на улице Балтийской в псковской деревне Борисовичи 24.11.2025, 10:240 Коммунальные службы Великих Лук перешли в усиленный режим работы из-за снегопада 24.11.2025, 10:200 Жилой дом горел на улице Ветеранов в Опочке
24.11.2025, 10:160 Антон Мороз проведет в Пскове личный прием граждан 27 ноября 24.11.2025, 10:001 Опухоль мозга выявили у псковички после лечения рака молочной железы 24.11.2025, 09:440 Нотариусов с 24 ноября обязали сообщать наследникам о долгах умершего 24.11.2025, 09:310 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле, рассказали ученые
24.11.2025, 09:150 Более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом — исследование 24.11.2025, 09:000 Обязательную регистрацию при аренде самоката могут ввести в 2026 году 24.11.2025, 08:400 Псковская область сохранила 51 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес 24.11.2025, 08:200 Мошенники стали создавать фейковые интернет-магазины с морепродуктами
24.11.2025, 08:000 Участок дороги на улице Рокоссовского перекрыли в Пскове до 1 декабря 24.11.2025, 07:300 Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях увеличат до миллиона 24.11.2025, 07:001 Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян 24.11.2025, 01:220 Псковская «Дружина» помогла отыскать двух пропавших мальчиков
23.11.2025, 22:000 Эксперты развеяли мифы о беременности 23.11.2025, 21:300 Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в храме Успения Пресвятой Богородицы 23.11.2025, 21:000 Ученик псковской музыкальной школы принял участие в церемонии награждения «Петербург рисует Чайковского» 23.11.2025, 20:400 Концерт к 185-летию Петра Чайковского. ФОТОРЕПОРТАЖ
23.11.2025, 20:300 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 24 ноября 23.11.2025, 20:000 Сельский клуб в деревне Стехново Новоржевского округа обрёл новый облик благодаря ТОС 23.11.2025, 19:300 Знакомый незнакомец: концерт к 185-летию Петра Чайковского представили в псковской филармонии 23.11.2025, 19:030 «Занятные пируэты» на круговом перекрестке в Пскове попали на видео
23.11.2025, 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 23.11.2025, 18:300 Великолукский отряд «След» тренирует собак для поиска пропавших людей 23.11.2025, 18:000 Дорожные полицейские встретились с порховскими школьниками и пенсионерами 23.11.2025, 17:300 При храме святого Александра Невского состоялась лекция о псковском епископе
23.11.2025, 17:002 Снег и переохлаждённый дождь прогнозируют в Псковской области 24 ноября 23.11.2025, 16:300 Концерт пианиста Ивана Колбашова пройдёт в Пскове 23.11.2025, 16:000 Фотофакт: В Пскове установили новые украшения к Новому году и Рождеству 23.11.2025, 15:400 Сильный снег ожидается по Псковской области с периода 20-23 часов 23 ноября
23.11.2025, 15:201 Первые пять экоуроков провели в псковских школах в рамках проекта «Зеленая область» 23.11.2025, 15:000 В Псковской области мошенники стали представляться курьерами 23.11.2025, 14:400 «Придумано и сделано в России»: скульптуры по мотивам кукол-панок 23.11.2025, 14:200 Псковские активисты заняли десять призовых мест в финале конкурса «Большая перемена»
23.11.2025, 14:000 Презентация сборника псковских путеводителей XIX века состоялась в библиотеке на Конной 23.11.2025, 13:400 Сезон Школьной лиги КВН «Астра Видео» открыли в псковском Доме молодежи. ФОТО 23.11.2025, 13:200 В псковском Дендропарке замечены два лебедя 23.11.2025, 13:000 Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет счеты
23.11.2025, 12:400 Фестиваль-лаборатория танцевального проекта «Проекция» пройдёт в Пскове 23.11.2025, 12:200 Музейное кафе «Блинная» в Изборске будет закрыто на санитарный день 23.11.2025, 12:000 Спортивный комплекс «Олимп» принял Открытый день дзюдо 23.11.2025, 11:300 Появилась новая схема мошенничества в Псковской области
23.11.2025, 11:000 Минздрав России разрешил использование двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов 23.11.2025, 10:300 Молодых аистов переселили в тепло до весны в псковском подворье 23.11.2025, 10:001 Сменился заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД в Пскове 23.11.2025, 09:300 Международный день акварели отмечается 23 ноября
23.11.2025, 09:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 23 ноября 22.11.2025, 22:000 Подвены итоги XXXI юношеских Кутузовских чтений в Пскове 22.11.2025, 21:300 Почти треть российских руководителей составляют женщины - аналитики 22.11.2025, 21:000 В Пыталовском районе возбуждено уголовное дело по факту избиения женщины
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru