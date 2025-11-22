Культура

«Придумано и сделано в России»: табурет «Клубок»

Музей-заповедник «Изборск» представляет табурет «Клубок», созданный дизайнером Никой Минайловой-Синявской, в рамках выставки «Придумано и сделано в России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: группа в сети «ВКонтакте» «Музей-заповедник «Изборск»

«В русских народных сказках клубок является символом пути и судьбы. Наделенный волшебными свойствами, он помогает герою достигнуть своей цели и не сбиваться с верного направления. Дизайнер Ника Минайлова-Синявская вдохновилась образом сказочного предмета и воплотила его в ярком и самобытном табурете. Только здесь волшебный атрибут не ведет зрителя в путешествие, как в сказке "Царевна-лягушка", а наоборот, предлагает уютно расположиться», - рассказали в музее.