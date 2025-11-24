Культура

«Придумано и сделано в России»: зеркало по мотивам старорусских наличников

Музей-заповедник «Изборск» представляет зеркало по мотивам старорусских наличников, созданный дизайнером Александрой Ярмольник, в рамках выставки «Придумано и сделано в России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: группа в сети «ВКонтакте» «Музей-заповедник «Изборск»

Как сообщили в музее, придумывая форму, дизайнер вдохновилась оконными резными наличниками — уникальным культурным наследием России.

«В зеркальной мозаике угадываются архитектурные элементы — треугольный фронтон, колонны, розетки. Вдохновение формами городской архитектуры — один из этапов развития искусства резного наличника», - подчеркнули эксперты.

Образ наличника, выбранный Александрой Ярмольник, отсылает к ещё одной особенности этого, пожалуй, самого декоративного элемента деревянной архитектуры.

«Известно, что наличник выполнял не только практическую защитную функцию, но и обереговую. Ведь окна — глаза избы, а глаза, как известно, — зеркало души», - заключили сотрудники музея.

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в выставочном зале в Изборске до 30 ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.