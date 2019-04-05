ЖКХ

Сергей Степашин предложил псковским властям создать отдельную структуру под капремонт

Подумать о создании отдельной структуры, которая займется капремонтом жилого фонда, рекомендовал властям Псковской области председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Свое предложение он озвучил на рабочем совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С основным докладом по ситуации с капремонтом жилья в псковском регионе выступил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Говоря о качественной составляющей проведенных в 2018 году работ, он сообщил, что в 60% случаев подрядчики возвращались на объекты и доделывали свои работы. На депозитах регоператора на данный момент находится порядка 690 млн рублей.

Между тем, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что в 2018 год регион «провалился с капремонтом по полной программе, поэтому было принято соответствующее кадровое решение».

В ходе обсуждения вопроса о качестве реализации капремонтов было отмечено нежелание подрядчиков выходить на конкурсы. На это Сергей Степашин предложил властям Псковской области подумать о создании отдельной структуры, которая займется капремонтами. «Создавать отдельную структуру под капремонт сложно, но подумайте об этом», - посоветовал он.