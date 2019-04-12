ЖКХ

Сергей Грахов: Псковские экотехнопарки не будут принимать мусор из других регионов

Экотехнопарки, которые появятся в Псковской области, не будут принимать мусор из других регионов. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

«Хочу успокоить псковичей по поводу экотехнопарков. Мы не рассматриваем Псковскую область как межрегиональный полигон. Мощности экотехнопарков не будут предусматривать обработку отходов с других регионов. То есть такой вариант, как в Архангельске, где принимались отходы с других территорий, мы даже не рассматриваем», - заверил Сергей Грахов.

Напомним, на февральской сессии Псковского областного Собрания председатель комитета сообщил, что экотехнопарки в псковском регионе планируется построить в 2021 году.