ЖКХ

Официальное открытие областной библиотеки будет, как только позволит эпидемиологическая обстановка

Работы в Псковской областной научной библиотеке завершены. Официальное открытие будет, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом сегодня, 2 июня, в рамках своего отчета о проделанной за 2019 год работе заявил губернатор Псковской области на очередной сессии сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«Нужно признать, что некоторые объекты, которые мы обещали сдать в прошлом году, перешли в 2020. Прежде всего, я говорю о трех, как выражались журналисты, "ганзейских китах": Псковская областная научная библиотека, "Машиностроитель" и студенческий кампус ПсковГУ», - заявил губернатор.

Он отметил, что по стадиону и кампусу в ручном режиме была перенастроена работа с подрядчиком, и сейчас динамика строительства достигла необходимого уровня. «До конца года мы их сдадим», - заключил глава региона.