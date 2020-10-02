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Псковский губернатор объяснил выбор места для создания экотехнопарка

Планы по строительству экотехнопарка в Палкинском районе прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Эту тему он затронул в своем традиционном видеообращении к жителям региона.

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«Мы выбрали участок, который находится на максимальном удалении от населенных пунктов и при этом достаточно близок к ключевой дорожной инфраструктуре. Это позволяет добиться оптимального баланса безопасности и комфорта жителей при максимально низком тарифе. Любой другой участок нарушит территориальную схему обращения с отходами и вынудит инвестора закладывать в тариф дополнительные затраты на излишне сложную логистику и дополнительную инфраструктуру», - объяснил он.

Михаил Ведерников обратил внимание, что существующая схема гарантирует, что в Псковскую область мусорные отходы из других регионов поступать не будут.

«Выбранный участок на сегодня – это действительно лучший из возможных вариантов, - отметил губернатор. - Во-первых, подъезд не проходит через населенные пункты, и жители близлежащих населенных пунктов не будут видеть каждый день мусоровозы из своих окон. Площадь составляет 170 гектаров, из которых к использованию планируется только 30. Где точно будет размещен экотехнопарк, будет понятно по результатам проведения исследований. Что немаловажно, вокруг экотехнопарка будет достаточно объемная и серьезная буферная зона. Есть еще один очень важный момент – этот участок ранее использовался как военный аэродром и изначально выбирался для использования в особых экологических условиях. Он изначально не принадлежал области, это были земли Минобороны, которые министерство по нашей просьбе передало региону».

Глава региона пообещал, что дополнительно будут проведены все геологические и геодезические изыскания, «чтобы проверить безопасность размещения объекта для, возможно, существующих грунтовых вод».

«До полного получения результатов никакого строительства не будет. Это моя принципиальная позиция. Более того, итоговый проект в обязательном порядке будет проходить экологическую государственную экспертизу и общественные обсуждения. И все результаты будут доступны в публичном пространстве», - подчеркнул Михаил Ведерников.