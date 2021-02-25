ЖКХ

Сергей Грахов об экотехнопарке в Палкинском районе - террсхема еще не зацементирована

Участок в Палкинском районе, рассматриваемый для строительства экотехнопарка, является ориентировочным местом. Окончательное решение по нему еще не принято. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 25 февраля, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на парламентском часе в Псковском областном Собрании депутатов.

Отвечая на вопросы депутатов, чиновник отметил, что не сделан и окончательный выбор возможного концессионера. «Неправильно говорить, что он уже выбран. В законе о концессионном соглашении указано, что любая уполномоченная организация может подать частную концессионную инициативу. К нам такая инициатива поступила, мы ее рассматриваем. Но дальнейшее решат торги», - добавил он.

Комментируя вопрос лидера фракции «Яблоко» Льва Шлосберга о запросе депутата Госдумы Александра Васильева и последующем представлении прокуратуры о том, что участок предполагаемого экотехнопарка пересекается с зоной безопасности полетов, Сергей Грахов подтвердил, что такое представление действительно было.

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«К сожалению, мы не знаем, что было написано в самом запросе депутата Госдумы. Но хочу отметить, что земельный участок предполагаемого экотехнопарка передан из Минобороны. Проектная документация и возможность его размещения обязательно будет отдельно согласовываться со всеми заинтересованными структурами. Территориальная схема в этом смысле не зацементирована», - заверил Сергей Грахов.