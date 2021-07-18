ЖКХ

Глава Пскова об отключении воды: Понимаю, что все сейчас находятся на пределе

Глава Пскова Елена Полонская принесла извинения горожанам за доставленные неудобства в связи с отключением воды и задержкой ее подачи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Дорогие псковичи! От себя лично, от лица городских властей приношу извинения за доставленные неудобства! За последнее время на нашу долю выпало немало испытаний, но, я уверена, что мы справимся со всем. Главное - продолжать оставаться людьми и поддерживать друг друга. Понимаю, что все сейчас находятся на пределе, но негативом ситуацию не решить. Все силы уже брошены на восстановление системы, вода уже подается и идет в квартиры псковичей», - сказала она.

Елена Полонская заметила, что подача воды - далеко не простой процесс, но совсем скоро водоснабжение будет налажено.