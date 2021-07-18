Горводоканал Пскова: Мы делаем все возможное, чтобы оперативно решать возникающие проблемы

МП Пскова «Горводоканал» благодарит всех, кто поддерживает его сотрудников, и приносит извинения за задержку восстановления водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Фото здесь и далее: пресс-служба МП города Пскова «Горводоканал»
«Идут вторые сутки тяжелой работы. Это масштабно и сложно. Да, не обошлось без непредвиденных аварийных ситуаций. Мы делали и делаем все возможное, чтобы оперативно решать возникающие проблемы, информировать власти города, области, а также население на всех этапах», - отметили в МП «Горводоканал».