ЖКХ

Александр Братчиков пообещал провести разбор полетов по ситуации с отключением воды

Разбор полетов будет обязательно проведен, заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков, комментируя ситуацию с задержкой подачи воды в дома горожан. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Водоснабжение в Пскове после ремонта восстановлено. К сожалению, вода поступила еще не во все дома в связи с локальными авариями на местах после запуска (например, район "Империала", улицы Шестака, Западная, 13-й микрорайон). Бригады уже работают над ликвидацией», - сказал он.

Однако, заметил сити-менеджер, Псковские тепловые сети уже начали запуск воды в свои центральные тепловые пункты для подготовки к восстановлению и горячего водоснабжения.

«Благодарю вас за обратную связь и прошу еще немного запастись терпением», - заключил он.