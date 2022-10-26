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Александр Котов о строительстве экотехнопарка: Мы, наконец, видим конкретный план действий

Ситуация по реализации мусорной реформы меняется в лучшую сторону, но не так быстро, как хотелось бы, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Цифры свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. Сегодня, наконец, прозвучали конкретные сроки, виден конкретный план действий. Мы видим, что на днях будет заключено концессионное соглашение, в ноябре выходит из экспертизы проект, планируется окончание строительства экотехнопарка в 2024 году», - сказал Александр Котов и заметил, что в концессионном соглашении прописан срок 36 месяцев.

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По его словам, неправильно было бы думать, что за решение всех проблем, связанных с мусорной реформой, отвечает только губернатор и правительство. «Мы, как депутаты, такие же участники этого процесса, и всё должны делать, чтобы этот вопрос двигался как можно быстрее», - подчеркнул он.

Александр Котов обратил внимание на то, что для населения эта тема очень чувствительна, и призвал «не поджигать» людей, не говорить им о том, что территорию превращаем в свалку.

Он подчеркнул, что когда выйдет проектно-сметная документация, её необходимо представить депутатам на сессии регпарламента. И если депутаты увидят какие-то ошибки или нарушения законодательства, тогда «реакция должна быть резкой и публичной», сказал Александр Котов. А сейчас провоцировать людей на коллективные действия нельзя, потому что таким образом тормозится этот важный процесс, подчеркнул он.

Александр Котов указал на то, что все заинтересованы в появлении экотехнопарка. «Давайте вместе, общими усилиями действовать в рамках представленного плана», - заключил он.