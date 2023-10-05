ЖКХ

Две тысячи трансформаторных подстанций подключили энергетики в Псковской области за сутки

Две тысячи трансформаторных подстанций подключили энергетики в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Ветер постепенно утихает. А работы по восстановлению электроснабжения в Псковской области не останавливаются ни на минуту. За прошедшие сутки энергетики включили 160 линий электропередачи и 2 тысячи трансформаторных подстанций», - говорится в сообщении.

В регионе работают 143 бригады и 146 единиц техники. В том числе бригады из Карелии и Вологды.

Энергетики будут круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.