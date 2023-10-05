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ЖКХ

Около 100 псковских деревень остаются без электричества из-за непогоды

09.10.2023 11:16|ПсковКомментариев: 0

99 населенных пунктов остаются без электроснабжения в Псковском районе утром 9 октября. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале. 

Фото: Наталья Федорова / Telegram

«Псковский район достаточно сильно пострадал. Очень много отключений электроэнергии вследствие повреждений линий электропередачи из-за поваленных деревьев и обрывов проводов от ветра», - рассказала Наталья Федорова.

Работы по восстановлению ведут 16 бригад РЭС в составе 48 человек.

«Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее в ваших домах появился свет, и будут работать до полного восстановления электроснабжение в Псковском районе», - добавила Наталья Федорова.

Теги: #псковский район #непогода
Источник: Псковская Лента Новостей
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