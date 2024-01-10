ЖКХ

Морозные каникулы

2024-й год в Псковской области начался с аномальных морозов, которые сильно ударили по коммунальной системе. В первые дни января по всему региону фиксировался всплеск аварий на сетях, в результате чего многим жителям пришлось некоторое время кутаться в пледы и согреваться другими подручными средствами. В Великих Луках жалобы на холод в квартирах посыпались с начала новогодних каникул и не прекращают поступать по сей день.

Псковская Лента Новостей выяснила, с чем были связаны перебои с отоплением в южной столице, жители каких домов по-прежнему мёрзнут, и какими ещё событиями запомнились великолучанам прошедшие праздники.

В новый год в холодных квартирах

О переменчивой и не слишком благоприятной погоде в праздничные выходные власти региона предупреждали ещё 31 декабря. По всей области было решено задействовать телефон 122 для приема заявок по вопросам отключения электроэнергии. «Горячая линия» работала с 8:00 до 20:00, в ночное время звонки принимал робот.

В Великих Луках пик нагрузки на службу и другие структуры, так или иначе относящиеся к сфере ЖКХ, пришёлся на ночь и утро 2 января, когда в городе произошло массовое аварийное отключение электричества. Великолучане, которые легли спать пораньше, отсутствия света не заметили - его не было всего около часа. А вот последствия в полной мере ощутили сотни жителей Заречного района, в квартирах которых к рассвету ощутимо похолодало.

Сообщения о ледяных, либо еле тёплых батареях посыпались во все инстанции. «Ставского, 59 очень холодно. Говорят, в 7 утра запустили котельную. Ждем тепла», «На улице - 22, а на Дворецкой 13/28 ледяные батареи, первый этаж», «Отопления дома по ул. Розы Люксембург, 18/19 тоже нету», «Ул. Корниенко батареи холодные. С обогревателем 19 градусов в квартире», «Ул. Золотковская, 49, холод ужасный», - вот лишь малая часть жалоб, оставленных на страницах соцсетей.

В администрации города пояснили, что отопление в многоэтажках прекратилось в связи с повреждением на подстанции РЭС, обслуживающей микрорайон. Подача электроэнергии в жилые дома и на котельную № 5 не осуществлялась примерно с 0:00 до 1:30 и возобновилась сразу после устранения поломки.

«С целью избежания гидроудара и, соответственно, недопущения многочисленных порывов на теплотрассах при запуске насосов на котельной работники «Теплосетей» осуществили поэтапный запуск насосов и котлов в работу», - прокомментировали ситуацию власти.

Необходимые мероприятия завершились к 7 утра, на тот момент котельная уже работала в штатном режиме. Однако батареи нагрелись не сразу, обращения продолжали поступать в течение всего дня и следующим утром. Власти утверждали, что причиной тому могло стать завоздушивание во внутридомовых системах, и рекомендовали в таких случаях обращаться в управляющие компании.

«На улице -21, по ощущениям и того больше. В квартире +18, батареи теплые, но не горячие. Котельная говорит, что все в порядке», - негодовали 3 января жильцы новостройки на Розы Люксембург, 11.

«После отключения электричества дом почти сутки отстоял с еле живыми батареями. И сейчас батареи не сильно горячие. Холод собачий», - вторили им с Золотковской, где квартиры прогрелись лишь до 16 градусов.

Жители заметили, что остановка вышеупомянутой котельной № 5, которую ремонтировали почти два года назад, в текущем сезоне уже не первая. А до некоторых управляющих компаний в новогодние выходные было попросту не достучаться.

Карта утечек

Напомним, в подобной ситуации месяц назад оказались жители областного центра, где утром 8 декабря на час отключилось электричество. Из-за аварии на подстанции довольно крупный микрорайон остался не только без света, но и без воды, тепла — котельные и насосные станции остановились. Энергетики довольно быстро восстановили работоспособность подведомственного объекта, а на перезапуск систем тепло- и водоснабжения потребовалось чуть больше времени.

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Причиной случившемуся назвали «технологическое нарушение», с чем именно оно связано, как и повреждение на подстанции в Великих Луках, не понятно. Возможно, системы просто не выдержали сильных морозов, такое случается довольно часто. Хуже всего обычно приходится трубам, часть которых, несмотря на поэтапное обновление, пребывают в достаточно ветхом состоянии, и не всегда справляются с резкими перепадами температур и другими негативными факторами извне.

В «Псковских теплосетях», поводя итоги декабрьского отключения электроэнергии, сравнили резкую остановку насосов с остановкой автомобиля, перед которым внезапно выросло дерево. «Соответственно последствий избежать практически невозможно. В нашем случае это выражается увеличением подпитки на тепловых сетях. А это значит снова поиск и снова новая точка на карте утечек», - уточнили в организации, у сотрудников которой отдых на новогодних праздниках тоже не задался. В начале января на теплотрассах Пскова произошло 10 утечек.

Пока одни трескали мандарины, а другие пытались всеми способами согреться в остывающих квартирах, коммунальщики пытались оперативно устранять поломки. В сфере ЖКХ, которая справедливо считается самой проблемной, не бывает праздников и выходных. Если что-то случилось — изволь работать в круглосуточном режиме на благо людей.

К счастью, многие проблемы удаётся решить быстро. К примеру, свыше тысячи жителей великолукской деревни Переслегино оставались без тепла всего пару-тройку часов 3 января. Там работа котельной остановилась из-за внезапно вышедшего из строя насоса, специалисты оперативно провели аварийно-восстановительные работы, и подача теплоносителя была восстановлена.

А 5 января пришлось экстренно чинить вышедшее из строя оборудование в котельной, обслуживающей многоквартирный дом на улице Мелиораторов, 5 в Великих Луках. «На котельной потёк котел. Аварийно-восстановительные работы в настоящее время завершены. Котельная работает в штатном режиме», - ответили в администрации Великолукского района на жалобу одного из местных жителей и принесли извинения за доставленные неудобства.

«Под тремя одеялами в обнимку»

Праздничные каникулы и аномальные морозы остались позади, а жители Великих Лук продолжают сетовать на холод в квартирах. Городские сообщества пестрят постами о недостаточно горячих батареях и необходимости спать под тремя одеялами.

«Живу на улице Ботвина, батареи чуть теплые. Ужасно холодно, в доме живут маленькие дети, ходят в нескольких слоях одежды. Неужели нельзя ничего сделать?! Не понятно, за что отдаём деньги, если от отопления нету толку!?» - такое сообщение появилось в одном из пабликов 8 января.

Комментаторы традиционно разделились на два лагеря. Представителям первого стало жарко: «Странно, тоже живу на Ботвина, батареи горячущие, не дотронуться»; «Герцена 4, дома ташкент такой, что плохо становится. Ужас!»

Тем временем, с Вокзальной, 28 долетают жалобы на невозможность ночевать в квартирах, где «под тремя одеялами в обнимку холодно, за двое суток одежда не высохла». На Пескарева, 14, по сообщениям жильцов, температура в помещениях не превышает 17 градусов, в связи с чем приходится ходить по дому в толстовках и теплых штанах.

Жалобы замерзающих людей не остаются без внимания. «В настоящее время специалистами подрядной организации «Тепловые сети», жилищно-ремонтной службы, а также управляющих организаций проведена работа по повышению качества отопления, подаваемого в многоквартирные дома на улицах Зверева, К. Либкнехта, Дьяконова, Энгельса, площади Калинина, проспектах Ленина и Гагарина», - прокомментировали в городской администрации.

Стоит отметить, что иногда дело не только в теплоносителе и исправности систем. Недостаточно комфортная температура в конкретной квартире может быть связана с иными обстоятельствами, от коммунальных структур не зависящими. И некоторые обращения в соцсетях это подтверждают.

К примеру, на «холодрыгу» жалуются с Запрудной, 10, где люди вынуждены спать в одежде, при этом батареи горячие. В аналогичной ситуации оказались квартиранты с Дворецкой, 13, корпус 2 — топят хорошо, но дома холодно. Очевидно, что на уровень тепла в помещении влияет качество установленных окон, утепление и материал стен многоэтажки. Так, в кирпичных домах всегда теплее, чем в панельных.

«В этом году нам топят на убой. Ночью приходится без одеяла спать под одной простыней. Для меня 18-20, думаю, было бы комфортнее, чем такое пекло», - подтверждает житель кирпичного дома в микрорайоне Дружба.

Опасные выходные

Горожане активно делятся в соцсетях собственным опытом и зимними лайфхаками для тех, кто мёрзнет. Самый очевидный — это купить обогреватель. Однако при использовании электронагревательных приборов, а также печного оборудования и котлов очень важно соблюдать правила пожарной безопасности. Пренебрежение ими может обернуться трагедией.

Например, электрический обогреватель способен привести к короткому замыканию и, как следствие, пожару, если в одну розетку включены более двух приборов. В зимний период лента новостей пестрит сообщениями о подобных происшествиях, а также возгораниях в домах с печками.

9 января в великолукском СНТ «Яблонька» из-за нарушения правил безопасности при использовании печи сгорел садовый дом. Накануне короткое замыкание электропроводки привело к пожару в жилом доме в проезде Сурикова. Всего с начала года пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали порядка 20 техногенных пожаров, наиболее вероятной причиной которых называются нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и котельного оборудования.

Кроме того, возгорания часто происходят из-за неосторожного обращения с огнём, в том числе при курении. Именно оно привело к пожару в многоэтажке на улице Золотковской в Великих Луках 5 января. В одной из квартир загорелась кухня, на месте был обнаружен погибший.

В Главном управлении МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности, а также по возможности приобрести и установить пожарный извещатель в жилье. Это актуально в любое время года, но в первую очередь, зимой, когда требуется дополнительный обогрев помещений.

Таким образом, самой животрепещущей темой новогодних каникул в Великих Луках, как и в ряде других городов, оказалось отопление. Люди и сейчас продолжают жаловаться на недостаточно высокие столбики термометров в квартирах и недоумевать, за что платят деньги. Городские власти и коммунальные службы в свою очередь стараются делать всё от них зависящее. С учётом отступивших морозов хочется верить, что серьёзных поломок на сетях больше не будет.

Ульяна Лаблюк