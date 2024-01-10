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Сергей Грахов: Мусоровозы «Экопрома» не пускали на территорию сортировочного комплекса

10.01.2024 15:43|ПсковКомментариев: 0

Мусоровозы компании «Экопром» не пускали на территорию мусоросортировочного комплекса. Об этом руководитель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов сообщил во время совещания у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Видеозапись совещания опубликована в Telegram-канале главы региона.

«По состоянию на вчерашний день, на 9 января, были периодически ситуации, когда по 7-10 машин стояли в очереди на разгрузку. Их не пускали на территорию мусоросортировочного комплекса. При этом мы понимаем, что у комплекса есть определенная пропускная способность – порядка 300 тонн в сутки. Однако с учредителем и директором "Спецтранском" мы обсуждали, что на период новогодних праздников очень большое количество гостей, и так линейно подходить к такой остросоциальной проблематике и говорить, что 300 тонн и ни одной тонной в сутки больше, наверное, неправильный подход. Необходимо более гибко подходить к решению данной задачи», – сказал Сергей Грахов.

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Теги: #мусорный полигон #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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