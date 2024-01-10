Игорь Шатурный о вывозе мусора в Пскове: Коллапс, завалены практически все баки

Правительство Псковской области будет контролировать ситуацию с вывозом мусора до окончательного наведения порядка на территории Пскова и Псковского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный.
Вице-губернатор напомнил, что глава региона поставил задачу взять данный вопрос на особый контроль и решить его в течение десяти дней.
«В ежедневном режиме будут продолжать докладывать, как проводится вывоз мусора по адресам. Составили список критически заваленных объектов. Будем контролировать, сколько вывезено и где проблемы остались. В десятидневный срок эти мероприятия должны провести», - продолжил Игорь Шатурный, отметив, что вопрос не снимается с контроля профильного комитета и правительства.
Он уточнил, что в праздничные дни велся постоянный контроль и мониторинг участков.
«Спасибо федеральным структурам, кто отзывался на выезды в организацию "СТК" и работал с оператором. Будем дальше продолжать этот вопрос контролировать до окончательного наведения порядка на территории Пскова и Псковского района. В целом, по Псковской области ситуация более-менее нормальная, но и оттуда есть жалобы, поэтому контролируем ситуацию на территории всего региона», - заключил он.
Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.