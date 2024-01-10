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Игорь Шатурный о вывозе мусора в Пскове: Коллапс, завалены практически все баки

Правительство Псковской области будет контролировать ситуацию с вывозом мусора до окончательного наведения порядка на территории Пскова и Псковского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный.

«Регоператор устроил коллапс по вывозу мусора на территории Пскова и Псковского района. Завалены практически все баки и территория вокруг баков. Жалобы засыпали социальные сети, более ста жалоб пришло губернатору. Мы занимаемся этим вопросом постоянно в ежедневном режиме с нашим оператором, плюс все вопросы, которые касались сортировки на "СТК", мы тоже решаем. Выезжали туда и с природоохранной прокуратурой, говорили с ними, создали список самых проблемных участков, где необходимо оперативно вывозить, где всё завалено и просто уже огромные свалки мусора. Такая работа была проведена в течение праздничных дней, но регоператор и "СТК" нас до конца не услышали», - сказал он.

Вице-губернатор напомнил, что глава региона поставил задачу взять данный вопрос на особый контроль и решить его в течение десяти дней.

«В ежедневном режиме будут продолжать докладывать, как проводится вывоз мусора по адресам. Составили список критически заваленных объектов. Будем контролировать, сколько вывезено и где проблемы остались. В десятидневный срок эти мероприятия должны провести», - продолжил Игорь Шатурный, отметив, что вопрос не снимается с контроля профильного комитета и правительства.

Он уточнил, что в праздничные дни велся постоянный контроль и мониторинг участков.

«Спасибо федеральным структурам, кто отзывался на выезды в организацию "СТК" и работал с оператором. Будем дальше продолжать этот вопрос контролировать до окончательного наведения порядка на территории Пскова и Псковского района. В целом, по Псковской области ситуация более-менее нормальная, но и оттуда есть жалобы, поэтому контролируем ситуацию на территории всего региона», - заключил он.

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.