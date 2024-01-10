Борис Елкин о проблемах с вывозом мусора: Необходимо предпринимать меры административного воздействия

Необходимо предпринимать меры административного воздействия в отношении тех, кто отвечает за вывоз ТКО. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, комментируя проблемы с вывозом мусора в областном центре.
«В период праздников были сильные морозы, многие люди проводили время дома, появлялось большое количество мусора - это не оправдание. Необходимо было вывозить мусор. Необходимо, о чем говорил Михаил Юрьевич, чтобы люди не платили за то, когда у них не вывозили мусор. На это отмечала внимание и прокуратура. В данном случае с природоохранной прокуратурой, управляющими компаниями будем вместе работать, чтобы вели претензионную работу в отношении всех виновных. Кто виноват больше, кто меньше – в этом разберутся надзорные компетентные органы», - добавил глава Пскова.
Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.