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Борис Елкин о проблемах с вывозом мусора: Необходимо предпринимать меры административного воздействия

Необходимо предпринимать меры административного воздействия в отношении тех, кто отвечает за вывоз ТКО. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, комментируя проблемы с вывозом мусора в областном центре.

«До новогодних праздников появлялись разовые жалобы. На новогодних праздниках это перестало носить разовый характер. Было множество дворовых территорий, которые были завалены мусором. Особенно проблемные места были там, где расположены мусоропроводы – они просто забивались, до сих пор их приводят в порядок. Никаких оправданий для регоператора и контрагентов нет. Необходимо предпринимать меры административного воздействия в отношении регоператора и тех, кто с ним связан. Повторение такой ситуации недопустимо», - отметил он.

«В период праздников были сильные морозы, многие люди проводили время дома, появлялось большое количество мусора - это не оправдание. Необходимо было вывозить мусор. Необходимо, о чем говорил Михаил Юрьевич, чтобы люди не платили за то, когда у них не вывозили мусор. На это отмечала внимание и прокуратура. В данном случае с природоохранной прокуратурой, управляющими компаниями будем вместе работать, чтобы вели претензионную работу в отношении всех виновных. Кто виноват больше, кто меньше – в этом разберутся надзорные компетентные органы», - добавил глава Пскова.

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Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.