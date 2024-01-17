ЖКХ

Мусорный коллапс в Пскове и его последствия

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему мусорного коллапса в Пскове и его последствия? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На новогодние праздники Псков захлестнула волна жалоб на невывезенный мусор. Переполненные контейнеры, мусорные мешки, которые за неимением места сбрасывали около баков; птицы и голодные собаки, которые разносили отходы по округе... Жители регионального центра, которым «повезло» иметь под окнами контейнерную площадку, все праздники любовались не пейзажами заснеженного города, а мусорными горами. Ничуть не легче ситуация оказалась и в домах с мусоропроводами – из-за обилия отходов в некоторых многоэтажках они забились до третьего этажа.

Жители Пскова и Псковского района активно делились своим возмущением в социальных сетях, требовали от представителей власти наказания виновных. Однако ответственные за это люди избрали путь молчания. Сразу после январских выходных в ситуацию был вынужден вмешаться губернатор. Он собрал всех ответственных и жестко потребовал навести порядок в сфере обращения с ТКО.

Оперативно подключилась к решению проблемы и законодательная власть региона. Внеочередная сессия Псковского областного Собрания состоялась 16 января. Главным вопросом в её повестке стал тот самый «мусорный» вопрос.

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Какие мнения и позиции звучали по поводу новогоднего мусорного коллапса? Какие выводы были сделаны и какие меры предприняты для того, чтобы ситуация больше не повторялась? Об этом в программе «Дневной дозор».

На постпраздничном совещании по «мусорной» проблеме губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что с ноября 2023-го получил несколько сотен жалоб от псковичей о несвоевременном вывозе отходов. Новогодние праздники оказались апогеем ситуации. По его словам, горы мусора на контейнерных площадках испортили январские праздники не только псковичам, но и тем, кто приехал посмотреть город в качестве туриста.

«Это настоящее свинство по отношению к правительству Псковской области и по отношению к людям. И просто так мы этого не оставим. Здесь присутствуют представители прокуратуры, управления ФАС. Я переговорил с руководителями, попрошу взять на личный контроль, и прошу максимально жесткую оценку дать работе компании. Отдельно хочу обратить внимание на то, что там, где были жалобы, там, где вовремя мусор не вывозится, люди за это платить не будут. 10 дней отнимайте и вносите изменения в платежные документы за январь. Мы столько сил и времени потратили вместе с людьми, чтобы город и населенные пункты привести в порядок, чтобы они достойно выглядели к Новому году, а вы просто превратили все в помойку. Я вам гарантирую, что мы это так не оставим, и за все придется отвечать по максимуму. Еще раз повторяю, не умеете работать нормально, не хотите, значит работать здесь не будете».

«Регоператор устроил настоящий мусорный коллапс» в Пскове и Псковском районе, отметил заместитель губернатора региона по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Шатурный. Решать эту проблему, по его словам, начали ещё на новогодних праздниках. Но исправить ситуацию оперативно не получилось.

«Мы занимаемся этим вопросом постоянно в ежедневном режиме с нашим оператором, плюс все вопросы, которые касались сортировки на "СТК", мы тоже решаем. Выезжали туда и с природоохранной прокуратурой, говорили с ними, создали список самых проблемных участков, где необходимо оперативно вывозить, где всё завалено и просто уже огромные свалки мусора. Такая работа была проведена в течение праздничных дней, но регоператор и "СТК" нас до конца не услышали. Губернатор поставил задачу взять на особый контроль. Будем дальше продолжать этот вопрос контролировать до окончательного наведения порядка на территории Пскова и Псковского района. В целом, по Псковской области ситуация более-менее нормальная, но и оттуда есть жалобы, поэтому контролируем ситуацию на территории всей области».

Между тем директор филиала ООО «Экопром» (группы компаний «Мехуборка») Александр Киселёв отметил, что компания столкнулась с объективными трудностями. Во время январских морозов у регоператора, во-первых, выходили из строя автомобили, а во-вторых, в это же время достиг своего пика конфликт с компанией «Спецтранском», которая заведует площадкой по сбору мусора. Причина разногласий двух хозяйствующих субъектов – кассовый разрыв. Долг «Экопрома», объяснил Александр Киселёв, набежал во время пандемии. И компания в соответствии с решением суда начала его постепенно гасить. И тем не менее, несмотря на договорённости, «Спецтранском» в один из дней закрыл въезд на площадку для машин, гружёных мусором.

«Я хочу еще раз извиниться перед правительством Псковской области и перед населением Псковского района и города Пскова, что такая ситуация сложилась. Я в должности директора четвертый год, при мне первый раз такая ситуация. Конечно, здесь можно оправдываться постоянно, но я объясню, в чем суть дела. Была пандемия, которая внесла свои поправки, образовался кассовый разрыв. Кассовый разрыв, когда я пришел в должность, перешел ко мне. Сначала человеку платили по решению суда, потом начались по исполнительным листам через приставов. Тут же человек стал подавать через банкротство. Я с ним вышел на разговор, я написал официально бумагу, что готов определенную сумму денег платить, текущую задолженность за текущие работы, которые идут ежемесячно, и плюс задолженность, которая у нас образовалась, гасить ее тоже. Написал бумагу, официально, пожали руки, и через пять дней нам человек на сортировочном комплексе закрыл шлагбаум. Можно до бесконечности кричать, танцевать и прочее. Если закрыт шлагбаум, то, конечно, объем мусора, который в разы увеличивается на Новый год, а еще и гостей много, то получился коллапс. За что я еще раз прошу прощения, но всю эту историю, когда у нас начались очереди на "Спецтранскоме", мы начали озвучивать ее еще в июле или в июне того года».

Ситуация с мусором в региональном центре сейчас нормализуется. Такую оценку дал заместитель главы администрации города Пскова – начальник УГХ Александр Грацкий. По его замечанию, выездное совещание на площадке компании «Спецтранском», куда свозятся коммунальные отходы, проводили безотлагательно сразу же на январских праздниках. Подвижки были. Но чтобы вывезти всё, что копилось за праздничные дни, потребовалось время.

«Собиралось совещание на выходных, в процессе работы выезжали на "Спецтранском", чтобы наладить взаимодействие, чтобы пропускать машины, чтобы ни в коем случае не останавливалась уборка мусора. В какой-то момент это замедлилось, что привело к накоплению, которое невозможно сразу разгрести за один день. В настоящее время процесс идет, пусть не так быстро, как хотелось бы».

Жалобы на невывезенный мусор были и в Островском районе, признался глава муниципалитета Дмитрий Быстров. Однако проблема не была такой острой, как в Пскове и Псковском районе. Более того, сейчас ситуация с вывозом ТКО в Острове и его окрестностях стабилизировалась.

«Были проблемы с вывозом мусора, но нам озвучивали, что это проблема с тем, что техника в такие морозы не вся может работать. Критической ситуацию не назову, но проблемы действительно были. В первую очередь, это касалось города Острова. Жалобы были на вывоз мусора. Техника ходила не в тех объемах, как, наверное, хотелось бы. Я не готов сравнить с другими муниципалитетами, потому что в Пскове вообще был мусорный коллапс. Я и сам видел, и, собственно говоря, с коллегами общался».

Одним из последствий мусорного коллапса стало проведение внеочередной сессии депутатов областного Собрания. Народные избранники обсудили изменения в закон, который позволит не только устанавливать более жёсткие требования к работе регоператора, но и лишать юрлицо соответствующего статуса. О нюансах законопроекта рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Он уточнил, что изменения, которые предлагается утвердить, нужны, чтобы привести региональное законодательство в соответствии с федеральным.

«Указанным законопроектом предлагается разграничить полномочия органа законодательной власти и органа исполнительной власти субъекта в части сферы обращения с отходами. Имеется в виду в сфере обращения со всеми видами отходов: и коммунальными отходами, и строительными, и промышленными, отходами первых-третьих классов опасности. Предлагаемый нами законопроект нацелен на ту самую оперативность, на наделение органов исполнительной власти полномочиями по контролю за деятельностью регионального оператора, увеличению механизмов, которые возможно контролировать. И, конечно, за которые региональный оператор, и не только региональный оператор, а любой участник процесса по обращению с отходами будет нести ответственность, в том числе и персональную. В настоящий момент преждевременно говорить о том, что мы собираемся менять регионального оператора. Мы законопроектом предлагаем дать возможность утвердить порядок по его смене. И если региональный оператор действительно будет устраивать с другими участниками процесса по обращению с отходами такое же представление, которое было в новогодние праздники, разумеется, будут сделаны выводы и предприняты меры, в том числе вплоть до расторжения с ним соглашения».

Проект этого закона на внеочередной сессии областного Собрания депутатов был единогласно принят в двух чтениях. После этой процедуры председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов признался, что у регионального парламента давно возникали вопросы к работе регионального оператора по сбору и утилизации отходов. На новогодних праздниках ситуация обострилась. И этим объясняется важность принятых изменений.

«Мы рассматривали вопрос, который был внесен губернатором. Это изменения в закон, где предусматривается передача полномочий органам исполнительной власти по организации деятельности регионального оператора по сбору, утилизации твердых бытовых отходов. Самое главное, что там предусматривается возможность установления жесткого, четкого порядка деятельности регионального оператора и, соответственно, его ответственности, вплоть до лишения юридического лица статуса регионального оператора. Иногда бывает, что любые другие меры не работают, а только крайние. Я сам лично неоднократно наблюдал контейнеры и площадки, которые были завалены мусором. У меня даже был разговор с представителем регионального оператора по этому поводу. Там были озвучены, на их взгляд, объективные причины, но нас причины здесь не волнуют. То есть вы взялись выполнять эти обязательства, пожалуйста, выполняйте их добросовестно и четко, как положено. То, что произошло сейчас в городе Пскове, это пик негативной и тревожной ситуации. На самом деле, проблема уже нарастает достаточно давно. Я надеюсь, что принятые со стороны губернатора меры повлияют на изменение отношения регионального оператора к этой работе. А если нет, тогда ничего не остается другого, кроме как искать другого, более добросовестного подрядчика».

Сейчас регоператор активно вывозит мусор, который накопился на контейнерных площадках. На площадках «Спецтранскома» его принимают, автомобилям не приходится выстраиваться в очереди, так что процесс движется, поделился директор филиала ООО «Экопром» (группы компаний «Мехуборка») Александр Киселёв.

«Население страдать вообще не должно, вообще никак. Просто есть услуга, которая должна выполняться. Что и делалось все эти три года перед Новым годом. Просто было усиленное дежурство и выполнялось. Все сидят дома, все это понимают. Самое главное, что каждый Новый год я проводил его здесь, в Пскове, в дежурным режиме. Как только шлагбаум открылся и препятствий для машин никаких нет, сразу улучшение появилось в городе. Все, кто занимается ЖКХ и мусором, в одной лодке. Мы все должны как-то гибко быть по отношению друг к другу. Это же как организм».

Как ни крути, мусорные проблемы в канун новогодних праздников и мусорный коллапс во время январских выходных в Пскове и районе возникли не из-за нежелания служб работать, пока остальные отдыхают. Проблема гораздо глубже. Но как бы там ни было, все споры должны решаться в рамках договорно-правовых отношений. И город вместе со всеми жителями страдать от этих дрязг не должен.

Светлана Пикалёва