ЖКХ

Александр Братчиков о расширении полномочий власти в сфере обращения с отходами

В новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа. 16 января на сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали предложенные губернатором изменения в содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления. Это позволит правительству Псковской области принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

О ситуации с вывозом ТКО и о значимости принятого закона рассказал заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политики Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 января.

- Александр Николаевич, вчерашняя внеочередная сессия Псковского областного Собрания - это одна из реакций власти на сложившуюся ситуацию. Сессия была посвящена всего лишь одному, но социально значимому вопросу - мусорной теме. Изменения, ужесточающие законодательство в части регулирования деятельности регионального оператора по ТКО. Они приняты и теперь будут действовать. Какова ваша мотивация при голосовании?

- Наш комитет рассматривал данный вопрос, мы послушали доклад Сергея Сергеевича (Грахова, председателя комитета по ЖКХ и строительству Псковской области - ред.). Мотивация достаточно простая. Любой человек или юридическое лицо должны нести ответственность за свои действия. Жители Псковской области платят достаточно серьезные деньги за то, чтобы мусор вывозился вовремя. То, что происходило на Новый год – это ни в какие рамки не лезет. Я разговаривал с главами районов – по всей области были проблемы с вывозом ТКО.

В данном случае мотивация была в том, чтобы дать полномочия правительству, чтобы оперативно решать этот вопрос. Основное - регламент работы, в том числе лишение компании статуса регионального оператора. Если оператор не справляется со своими обязанностями, то мы должны реагировать, в первую очередь, правительство. Соответственно должна быть возможность поменять регоператора на более эффективного. На того, кто наилучшим образом справится с поставленной задачей.

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- Буквально за несколько часов до сессии под вашим председательством прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. На комитете, как правило, депутаты более эмоциональные, задают большее количество рабочих вопросов. Что говорили ваши коллеги?

- Все поддержали единогласно данный вопрос. Все были готовы. Оппозиционеры тоже поддержали, потому что этот вопрос очень важный и касается всех. Мы же, по большому счету, даем полномочия разработать регламент, то есть нормативные документы, по которым в дальнейшем должен работать регоператор. Будет это нынешний оператор или любой другой - это уже вопрос номер два. Все были однозначно за, чтобы данный вопрос поддержать и внести изменения в закон.

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- Вы, как депутат от территории Пскова, получали ли жалобы на этих выходных?

- Конечно, получал. И звонил регоператору, тоже возмущался и ругался. У меня просто немного другие возможности, я знаю и руководителя регоператора. Есть возможность и ему позвонить, но общаться с ботами, которые говорят: «Подождите» – это невозможно. Люди, на самом деле, звонили, куда только можно. Когда мусор разносится по всему району, а не остается в пределах контейнерной площадки – неприятно всем.

- Особенно, когда это длится систематически больше недели.

- Так и до Нового года эта проблема возникала, и не раз. Она уже носит системный характер.

- С вопросом, который накануне был рассмотрен на внеочередной сессии, обратился в Собрание губернатор. Получается, что чаша терпения переполнилась и у него, и у его подчиненных, и у областного Собрания.

- Губернатор, как высшее должностное лицо региона, отвечает за все, что происходит в Псковской области. Нам тоже звонили и писали, но какое количество обращений было к нему, можно только представить. Его реакция понятна. На самом деле такое отношение недопустимо с точки зрения работы регоператора.

Беседовала Любовь Кузнецова